Abschied von Bischof: „Danke war sein Grundwort“

Mit einem Requiem im Mariendom nahm Oberösterreich Abschied von Bischof Maximilian Aichern, der am 31. Jänner im 94. Lebensjahr verstorben wart. Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kunst, vor allem aber auch zahlreiche Wegbegleiter waren gekommen, um gemeinsam dem Verstorbenen zu gedenken.
Der Linzer Mariendom war Samstagmittag bis auf den letzten Platz gefüllt – Oberösterreich nahm Abschied von dem am 31. Jänner im 94. Lebensjahr verstorbenen Altbischof Maximilian Aichern. Neben den Vertretern der heimischen Politik rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gläubigen nahmen viele Angehörige und Wegbegleiter des Verstorbenen an dem stimmungsvollen Requiem teil.
Rührende Abschiedsworte
„Bischof Maximilian ist eine Personifizierung von Wertschätzung und Dankbarkeit. Danke war sein Grundwort“, sagte Bischof Manfred Scheuer und er erinnerte daran, dass Aichern trotz aller Dramatik in seinem Leben immer vor allem eines geblieben ist – freundlich. Das spiegelte sich auch in den berührenden Gedenkworten aus Politik, Ökumene und der Diözese nieder. „Bischof Maximilian habe stets vermittelt, dass er die Menschen mochte – und die Menschen mochten und mögen ihn“, sagte Thomas Stelzer.
Am Ende des Gottesdienstes, nach dem Segen, kündigte Bischof Manfred Scheuer die Übergabe des Sarges an den Abt und die Mönche von St. Lambrecht an. Dort wird Aichern dann am Montag auf eigenen Wunsch in der Äbtegruft seines Heimatklosters beigesetzt werden.
