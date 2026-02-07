Abschied von Bischof: „Danke war sein Grundwort“

Rührende Abschiedsworte

„Bischof Maximilian ist eine Personifizierung von Wertschätzung und Dankbarkeit. Danke war sein Grundwort“, sagte Bischof Manfred Scheuer und er erinnerte daran, dass Aichern trotz aller Dramatik in seinem Leben immer vor allem eines geblieben ist – freundlich. Das spiegelte sich auch in den berührenden Gedenkworten aus Politik, Ökumene und der Diözese nieder. „Bischof Maximilian habe stets vermittelt, dass er die Menschen mochte – und die Menschen mochten und mögen ihn“, sagte Thomas Stelzer.