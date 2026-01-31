„Bischof der Herzen“ schloss für immer die Augen

In Wien geboren

Maximilian Aichern wurde am 26. Dezember 1932 als Sohn eines Fleischhauers in Wien geboren. Sein Vater stammte aus Kärnten, die Mutter aus Niederösterreich. Einen Teil seiner Kindheit, später als Schüler auch die Ferien, verbrachte Maximilian bei seinen Großeltern in Kärnten. Von daher kannte er auch schon das Benediktinerstift St. Lambrecht im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet sehr gut. Maximilian maturierte 1951 in Wien und arbeitete anschließend im elterlichen Betrieb. 1954 trat er in das Kloster St. Lambrecht ein. 1959 wurde er in der Abtei Subiaco bei Rom zum Priester geweiht. Anschließend wirkte er als Kaplan an der Stiftspfarre St. Lambrecht und als Berufsschulkatechet. 1964 wollte der Abt von St. Lambrecht die Leitung des Stiftes in jüngere Hände übergeben und so wurde der damals 32-jährige Pater Maximilian zum Abtkoadjutor gewählt. Die Abtweihe empfing er am 12. Juli 1964. 1977 wurde er Abt von St. Lambrecht



Aichern war der zwölfte Bischof von Linz

Am 15. 12. 1981 ernannte Papst Johannes Paul II. Abt Maximilian Aichern zum neuen Bischof von Linz. Am 16. Jänner 1982, einen Tag vor der Bischofsweihe, übernahm er offiziell die Amtsgeschäfte als zwölfter Bischof der Diözese Linz. Die Bischofsweihe am 17. Jänner 1982 führte trotz der arktischen Temperaturen rund 10.000 Gläubige in den Linzer Dom, unter ihnen die Spitzen des Staates und des Bundeslandes.



Eine herzliche Art brachte ihn viel Zuneigung ein

Vom Beginn seines bischöflichen Wirkens an hat Aichern die Zuneigung der Oberösterreicher für sich gewonnen, wohl auch durch seine herzliche Art, auf die Menschen einzugehen, mit ihnen zu reden. Die Feier des 200-jährigen Bestehens der Diözese Linz im Jahr 1985 und die Dekanatsfeste im ganzen Land – aufgeteilt auf mehrere Jahre – führten Bischof und Diözesanvolk zusammen und brachten neuen Schwung in in die Katholische Kirche in Oberösterreich. Auf Initiative von Bischof Aichern fand 1986 eine Diözesanversammlung statt, bei der die Weichen für den künftigen Weg der Kirche im Land gelegt wurden.



Er wollte bei den Menschen sein

Es war typisch für den „Regierungsstil“ Bischof Aicherns, dass er in nur zehn Jahren nach seinem Amtsantritt in sämtlichen Pfarren der Diözese zur offiziellen bischöflichen Visitation gewesen ist. Immer wieder meldete Bischof Aichern sich zu Wort, wenn es galt, die Menschenwürde zu verteidigen bzw. wenn gesellschaftliche Tendenzen den Menschen nur mehr verzwecken wollten. In der Diözese gründete Bischof Aichern die Bischöfliche Arbeitslosenstiftung, im Bischofshaus wohnten über mehrere Jahre zwei Flüchtlingsfamilien. Sein persönlicher Lebensstilwar geprägt von Einfachheit. Er fuhr zum Beispiel viele Kilometer mit seinem privaten Kleinwagen, wenn er die Pfarren in Oberösterreich besuchte. Bis zuletzt hat er die kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen mit großen Interesse verfolgt.





