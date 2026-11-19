Wer tut sich das noch an? Wer wünscht sich das? Stets 24 Stunden abrufbar sein, die Erwartung erfüllen, sowohl Finanzexperte wie auch einer für zwischenmenschliche Beziehungen zu sein – und dafür mit ein paar tausend Euro entschädigt zu werden? Es wird immer schwerer, Menschen zu finden, die sich das antun. Bürgermeister zu sein, egal ob in kleinen oder größeren Gemeinden, das ist ein schwieriges Geschäft. Doch was heißt Geschäft? Denn was „gewinnt“ ein Bürgermeister? Im besten Fall die nächsten Wahlen. Dafür muss er oder sie sich aber mächtig ins Zeug legen, muss jeden Cent in der Gemeindekasse vielfach umdrehen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Kindergärten, Schulen, Infrastruktur: alles kaum noch finanzierbar. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sich mit vollem Einsatz um den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde kümmert, kein Fest, kein Begräbnis auslässt. Ja, es gehört schon viel Idealismus dazu, sich das Tag für Tag anzutun.