Schlimmeres verhindert ...

Im Stadtplanungsamt hält man fest, dass die Einwendungen geprüft und „teilweise berücksichtigt wurden“. Entscheidend wäre das öffentliche Interesse an der Sicherung und Weiterentwicklung des Bildungscampus. Dass anderswo Innenhöfe wie der Heilige Gral geschützt werden und hier einfach Wohngebäude hingepflanzt werden dürfen, erklärt man im Büro von Judith Schwentner damit, dass dies eben seit Jahrzehnten als Bauland gewidmet sei und man zumindest Schlimmeres verhindert habe. „Wir haben klare Grenzen gezogen, um viel Grünraum, den wertvollen Baumbestand und die historische Bausubstanz zu schützen“, stellt die grüne Vizebürgermeisterin klar.