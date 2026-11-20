Ein umstrittenes Bauvorhaben am Bildungscampus des Sacré Coeur in Graz lässt weiter die Wogen hochgehen. Das Projekt wurde offenbar trotz Bedenken der Altstadtschützer einfach durchgewunken.
Zwei sechsgeschoßige Wohnblöcke und ein vierstöckiges Gebäude plus Penthouse – diese Bauvorhaben der STIA Immo GmbH des Stift Admonts und des Instituts Österreichischer Orden (IÖO) lassen im Grazer Bezirk St. Leonhard die Wogen hochgehen. Wie berichtet, läuft vor allem der Elternverein des Sacré Coeur dagegen Sturm, dass ein Teil des Schulcampus (ein Fußballplatz, ein Spielplatz des Kindergartens) diesen Projekten zum Opfer fallen soll.
Wie der „Krone“ nun bestätigt wird, hat auch die Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) keine Freude damit. Auf sechs Seiten hat man die Einwände gegen den Bebauungsplan festgehalten. Vor allem hat man sich darin gegen die zusätzliche bis zu viergeschoßige (plus Penthouse) Bebauung im Innenhof ausgesprochen – sowie auch gegen die Aufstockung des Kindergartens um zwei Geschoße.
Im September wurde der Bebauungsplan im Gemeinderat dennoch beschlossen. Viele Beobachter ließ dies ratlos zurück. Zumal sich die Stadtregierung aktuell ja als Bewahrerin und Verteidigerin der ASVK sieht: Wie berichtet, will das Land deren Kompetenzen ja ordentlich beschneiden – „nur um sich selbst über die Empfehlungen des Altstadtschutzes hinwegzusetzen“, sind Elternvertreter erbost.
Schlimmeres verhindert ...
Im Stadtplanungsamt hält man fest, dass die Einwendungen geprüft und „teilweise berücksichtigt wurden“. Entscheidend wäre das öffentliche Interesse an der Sicherung und Weiterentwicklung des Bildungscampus. Dass anderswo Innenhöfe wie der Heilige Gral geschützt werden und hier einfach Wohngebäude hingepflanzt werden dürfen, erklärt man im Büro von Judith Schwentner damit, dass dies eben seit Jahrzehnten als Bauland gewidmet sei und man zumindest Schlimmeres verhindert habe. „Wir haben klare Grenzen gezogen, um viel Grünraum, den wertvollen Baumbestand und die historische Bausubstanz zu schützen“, stellt die grüne Vizebürgermeisterin klar.
Eine Aussage, die man seitens der ASVK nicht gelten lässt: „Hier haben mehrere Institutionen einen Mangel an Einfühlungsvermögen und gestrige Bauvorstellungen zu Papier gebracht“, ist Architekt und Kommissions-Mitglied Guido Strohecker fassungslos.
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