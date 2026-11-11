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Wohnhäuser statt Park

Wirbel in Graz: Schüler verlieren ihre Grünoase

Steiermark
11.11.2026 18:10
Der Fußballplatz am Schulcampus Sacré Coeur wird „geopfert“.
Der Fußballplatz am Schulcampus Sacré Coeur wird „geopfert“.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Fußballplatz weg, Spielplatz weg, Garten weg: Am Areal des Bildungscampus Sacré Coeur in Graz entstehen drei große Wohnhäuser. Eltern und Schüler sind entsetzt.

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Und wieder soll in Graz Grünraum dem Beton weichen! Die Aufregung um die drohende Aufweichung des Altstadtschutzes ist noch nicht abgeebbt, da sorgt schon ein neues Bauvorhaben für Wirbel. Am Areal des Bildungscampus Sacré Coeur mitten in Graz entstehen insgesamt drei Mehrparteienhäuser, die durch eine Tiefgarage miteinander verbunden sind: ein fünfstöckiges Gebäude (inklusive Penthouse) und zwei sechsstöckige Wohnblöcke. Errichter sind die STIA Immo GmbH des Stifts Admont und das Institut Österreichischer Orden, die bereits über einen durch den Grazer Gemeinderat genehmigten Bauplan verfügen.

Am Areal des Bildungscampus Sacré Coeur mitten in Graz entstehen insgesamt drei ...
Am Areal des Bildungscampus Sacré Coeur mitten in Graz entstehen insgesamt drei Mehrparteienhäuser.(Bild: Jürgen Fuchs)

Eltern sind empört
So weit, so gut – wäre da nicht eine riesige Wohlfühl-Oase, die dem Immobilienprojekt zum Opfer fällt. Ein ehemaliger Klostergarten mit altem Baumbestand, ein Spielplatz des Kindergartens und ein Fußballplatz werden aufgelassen -„und damit ein Freiraum für Spielen, Sport und Bewegung für gut 1000 Kinder“, wie empörte Eltern der „Krone“ berichten.

Heute findet eine außerordentliche Generalversammlung des Elternvereins statt, in dem mögliche Protestmaßnahmen beschlossen werden sollen. Der Ärger ist groß. „Und diese Sorgen und Bedenken nehmen wir auch ernst“, betont Anton Süss, Geschäftsführer des Instituts Österreichischer Orden, der einen Diskussionsprozess ankündigt.

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