Wirbel in Graz: Schüler verlieren ihre Grünoase

Und wieder soll in Graz Grünraum dem Beton weichen! Die Aufregung um die drohende Aufweichung des Altstadtschutzes ist noch nicht abgeebbt, da sorgt schon ein neues Bauvorhaben für Wirbel. Am Areal des Bildungscampus Sacré Coeur mitten in Graz entstehen insgesamt drei Mehrparteienhäuser, die durch eine Tiefgarage miteinander verbunden sind: ein fünfstöckiges Gebäude (inklusive Penthouse) und zwei sechsstöckige Wohnblöcke. Errichter sind die STIA Immo GmbH des Stifts Admont und das Institut Österreichischer Orden, die bereits über einen durch den Grazer Gemeinderat genehmigten Bauplan verfügen.