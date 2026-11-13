Wohnblöcke auf Schulwiese: Eltern planen Proteste

Für Empörung sorgt aktuell das Vorgehen zweier kirchlicher Träger in Graz: Wie berichtet, planen das Institut Österreichischer Orden und die STIA Immo GmbH des Stifts Admont die Errichtung dreier mehrstöckiger Wohnblöcke – ausgerechnet auf der großen Schulwiese des Sacré Coeur in Graz. Den Kindern stehen damit um 37 Prozent weniger an Grünflächen zur Verfügung. Der Fußballplatz ist überhaupt weg. „Der Erholungsraum der Kinder wird stark eingeschränkt, Natur unwiederbringlich zerstört und das Mikroklima in Zeiten steigender Hitze verändert“, kritisiert der Elternverein.