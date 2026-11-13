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Am Grazer Sacré Coeur

Wohnblöcke auf Schulwiese: Eltern planen Proteste

Steiermark
13.11.2026 19:00
Die Schüler verlieren ihre Grünoase.
Die Schüler verlieren ihre Grünoase.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Nicht gefallen lassen wollen sich die betroffenen Eltern die jüngst bekannt gewordenen Pläne, wonach auf dem Gelände der Grazer Sacré-Coeur-Schule mehrere Wohnblöcke gebaut werden sollen. Man arbeitet an einer Petition, auch Demonstrationen könnten folgen.

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Für Empörung sorgt aktuell das Vorgehen zweier kirchlicher Träger in Graz: Wie berichtet, planen das Institut Österreichischer Orden und die STIA Immo GmbH des Stifts Admont die Errichtung dreier mehrstöckiger Wohnblöcke – ausgerechnet auf der großen Schulwiese des Sacré Coeur in Graz. Den Kindern stehen damit um 37 Prozent weniger an Grünflächen zur Verfügung. Der Fußballplatz ist überhaupt weg. „Der Erholungsraum der Kinder wird stark eingeschränkt, Natur unwiederbringlich zerstört und das Mikroklima in Zeiten steigender Hitze verändert“, kritisiert der Elternverein.

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Der nun – zu hundert (!) Prozent unterstützt von den Eltern – bereits im November Protestmaßnahmen gegen das Bauprojekt plant: Eine Petition ist in Ausarbeitung, eine Informations-Homepage wird eingerichtet, auch über Demonstrationen wird nachgedacht.

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