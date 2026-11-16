Natter jubelt im Duell der Ländle-Stürmerinnen

Nichts zu holen gab es am vergangenen Wochenende für Eileen Campbell und die Damen des 1. FC Union Berlin in der deutschen Bundesliga. Bei Werder Bremen, wo mit Mariella El Sherif und Lilli Purtscheller zwei ÖFB-Teamspielerinnen und mit Isabella Jaron eine Ex-Altacherin in der Startelf standen, setzte es für die „Eisernen“ eine 0:2-Pleite. Daran konnte Campbell, die zuletzt angeschlagen war und in Bremen auch erst zur Pause eingewechselt wurde, nichts ändern.