Natter jubelt im Duell der Ländle-Stürmerinnen

Am vergangenen Wochenende kam es in der deutschen Frauenbundesliga zum Duell der Ländle-Stürmerinnen. Dabei unterlag Carina Brunold mit dem SC Freiburg Linda Natters Hoffenheimerinnen. Für Eileen Campbell gab es mit Union Berlin im Duell bei Werder Bremen ein Aufeinandertreffen mit zwei ÖFB-Kolleginnen und einer Ex-Altacherin.
Nichts zu holen gab es am vergangenen Wochenende für Eileen Campbell und die Damen des 1. FC Union Berlin in der deutschen Bundesliga. Bei Werder Bremen, wo mit Mariella El Sherif und Lilli Purtscheller zwei ÖFB-Teamspielerinnen und mit Isabella Jaron eine Ex-Altacherin in der Startelf standen, setzte es für die „Eisernen“ eine 0:2-Pleite. Daran konnte Campbell, die zuletzt angeschlagen war und in Bremen auch erst zur Pause eingewechselt wurde, nichts ändern.
Entscheidung per Last-Minute-Tor
Beim Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den Ländle-Angreiferinnen Linda Natter und Carina Brunold. Sowohl die 21-jährige Mellauerin als auch die 24-jährige Dornbirnerin standen in der Startelf ihrer Teams. Das bessere Ende hatten Natters Hoffenheimerinnen, die dank eines Last-Minute-Tors von Franziska Harsch 1:0 gewannen. Während Natter durchspielte, wurde Brunold nach 62 Minuten ausgewechselt.
Albrecht jubelt im Spitzenspiel
Jubel auch bei Selina Albrecht – im Zweitliga-Spitzenspiel feierte sie mit der SGS Essen einen 1:0-Heimerfolg über die Damen von Hertha BSC Berlin.
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