ÖFB-Stürmerin vor Sprung in deutsche Bundesliga

Torriecher nicht verloren

Doch bereits dort bewies die Bregenzerwälderin, die in der Saison 2022/23 für Altach in 21 Bundesliga- und Cupspielen 21 Treffer erzielt hatte, mit ihrem Tor zum 3:0, dass sie ihren Torriecher nicht verloren hat. Beim 5:0-Sieg gegen die SPG Lustenau/Dornbirn traf sie dann auch in der Liga doppelt und voriges Wochenende fixierte die mittlerweile 20-Jährige per Elfer den 1:0-Heimsieg gegen Sturm Graz und damit verbunden auch Rang drei in der Tabelle.