Eingehen einer Partnerschaft erhöht Zufriedenheit

Nach dem Eingehen einer Partnerschaft untersuchten die Forscherinnen und Forscher noch den Zeitraum von zwei weiteren Jahren. Ein Teil der Menschen heiratete, die Mehrheit blieb ein Paar.

Grundlage der Auswertung waren das deutsche Sozio-oekonomische Panel (SOEP) und die britische Langzeitstudie „Understanding Society“ (UKHLS). Die Studie wurde gemeinsam von den deutschen Universitäten Bielefeld, Greifswald sowie der britischen University of Warwick durchgeführt.