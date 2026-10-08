Heftiger Unfall nach Reifenplatzer in Dornbirn

Aufgrund eines geplatzten Reifens verlor ein 54-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der L200 in Vorarlberg die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pick-up. Beide Lenker wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
Der 54-Jährige steuerte sein Firmenfahrzeug gegen 17 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) Richtung Kreisverkehr, als sich der Reifen verabschiedete. Der Mann konnte den Kleinlaster nicht mehr auf der Spur halten und geriet auf die Gegenfahrbahn.
Anschließend touchierte der Kleinlaster das entgegenkommende Fahrzeug eines 67-jährigen Lenkers. Nach mehreren Metern kam der Transporter schließlich abseits der Straße zum Stillstand.
Fahrzeuge schwer beschädigt, Lenker im Krankenhaus
Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurden die zwei Männer zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein bei beiden Fahrern durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ.
An beiden Fahrzeugen kam es zu massiver Kaltverformung, die havarierten Vehikel mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Bis etwa 19 Uhr wurde der Verkehr blockweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
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