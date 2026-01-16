Vorteilswelt
Seltener Kommentar

Kutcher sorgt mit Aussage über Demi für Wirbel

Society International
16.01.2026 15:00
Ashton Kutcher spricht nur selten über seine Ex-Gattin Demi Moore. Umso größer ist die Aufregung ...
Ashton Kutcher spricht nur selten über seine Ex-Gattin Demi Moore. Umso größer ist die Aufregung über ein aktuelles Interview.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ashton Kutcher äußert sich selten offen über Demi Moore. Umso mehr sorgte das neueste Interview nun für Wirbel. Im Interview mit „Entertainment Tonight“ sprach der Hollywoodstar jetzt nämlich auch über seine Ex-Gattin.

Auf die Parallelen zwischen seiner neuen Serie „The Beauty“ und Demi Moores Film „The Substance“ angesprochen, schwärmte Kutcher aktuell über die Leistung seiner Ex-Gattin – und machte deutlich, dass zwischen ihm und Moore kein böses Blut mehr herrscht.

„Hat das wirklich gerockt“
„Demi war in ,The Substance‘ einfach unglaublich. Sie hat großartige Kritiken bekommen, und ich bin so stolz auf sie. Sie hat das wirklich gerockt“, freute sich der 47-Jährige.

Ashton Kutcher spielt in der neuen Serie „The Beauty“ eine Hauptrolle. In einem Interview machte ...
Ashton Kutcher spielt in der neuen Serie „The Beauty" eine Hauptrolle. In einem Interview machte er nun seiner Ex Demi Moore ein liebes Kompliment.

Moore spielt in dem Body-Horror-Film eine alternde Schauspielerin, die zu einer illegalen Substanz greift, um jünger und begehrenswerter zu werden, in der neuen Disney+-Serie geht es um einen sexuell übertragbaren Virus, der Menschen schöner macht – aber mit schrecklichen Nebenwirkungen.

„Kosmetische Eingriffe immer dominanter“
„Ich denke aber, der größere Zusammenhang ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der kosmetische Eingriffe immer dominanter und akzeptierter werden“, fuhr Kutcher über die Parallelen zwischen den beiden Projekten fort. „Es ist schon seltsam, man kann diesen Aufstieg in den letzten zwei Jahrzehnten einfach beobachten.“

Ashton Kutcher ist mittlerweile mit Mila Kunis glücklich verheiratet. Das Paar hat zwei ...
Ashton Kutcher ist mittlerweile mit Mila Kunis glücklich verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Kutcher und Moore lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005 in einer privaten Zeremonie in Beverly Hills. Die Ehe endete 2011, die Scheidung wurde 2013 vollzogen. In ihren Memoiren „Inside Out“ schilderte Moore später schmerzhafte Details der Beziehung, darunter Untreuevorwürfe und emotionale Belastungen. „Ich wollte zeigen, wie locker und offen ich bin. Aber das ging nach hinten los“, schrieb sie.

Mit Mila Kunis glücklich
Kutcher selbst äußerte sich später reflektiert über diese Zeit. Im Podcast „WTF with Marc Maron“ erklärte er 2020: „Es gibt kein böses Gefühl. Wir hängen nicht zusammen ab, aber alles ist gut.“

Besonders wichtig sei ihm der Kontakt zu Moores Töchtern Rumer, Scout und Tallulah geblieben. „Ich habe geholfen, drei Teenager großzuziehen. Ich liebe sie. Ich werde nie aufhören, sie zu lieben und sie zu unterstützen.“

Seit 2015 ist Kutcher mit Mila Kunis verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

