Kutcher sorgt mit Aussage über Demi für Wirbel

„Kosmetische Eingriffe immer dominanter“

„Ich denke aber, der größere Zusammenhang ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der kosmetische Eingriffe immer dominanter und akzeptierter werden“, fuhr Kutcher über die Parallelen zwischen den beiden Projekten fort. „Es ist schon seltsam, man kann diesen Aufstieg in den letzten zwei Jahrzehnten einfach beobachten.“