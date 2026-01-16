Kutcher sorgt mit Aussage über Demi für Wirbel

Ashton Kutcher äußert sich selten offen über Demi Moore. Umso mehr sorgte das neueste Interview nun für Wirbel. Im Interview mit „Entertainment Tonight“ sprach der Hollywoodstar jetzt nämlich auch über seine Ex-Gattin.
Auf die Parallelen zwischen seiner neuen Serie „The Beauty“ und Demi Moores Film „The Substance“ angesprochen, schwärmte Kutcher aktuell über die Leistung seiner Ex-Gattin – und machte deutlich, dass zwischen ihm und Moore kein böses Blut mehr herrscht.
„Hat das wirklich gerockt“
„Demi war in ,The Substance‘ einfach unglaublich. Sie hat großartige Kritiken bekommen, und ich bin so stolz auf sie. Sie hat das wirklich gerockt“, freute sich der 47-Jährige.
Moore spielt in dem Body-Horror-Film eine alternde Schauspielerin, die zu einer illegalen Substanz greift, um jünger und begehrenswerter zu werden, in der neuen Disney+-Serie geht es um einen sexuell übertragbaren Virus, der Menschen schöner macht – aber mit schrecklichen Nebenwirkungen.
„Kosmetische Eingriffe immer dominanter“
„Ich denke aber, der größere Zusammenhang ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der kosmetische Eingriffe immer dominanter und akzeptierter werden“, fuhr Kutcher über die Parallelen zwischen den beiden Projekten fort. „Es ist schon seltsam, man kann diesen Aufstieg in den letzten zwei Jahrzehnten einfach beobachten.“
Kutcher und Moore lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005 in einer privaten Zeremonie in Beverly Hills. Die Ehe endete 2011, die Scheidung wurde 2013 vollzogen. In ihren Memoiren „Inside Out“ schilderte Moore später schmerzhafte Details der Beziehung, darunter Untreuevorwürfe und emotionale Belastungen. „Ich wollte zeigen, wie locker und offen ich bin. Aber das ging nach hinten los“, schrieb sie.
Mit Mila Kunis glücklich
Kutcher selbst äußerte sich später reflektiert über diese Zeit. Im Podcast „WTF with Marc Maron“ erklärte er 2020: „Es gibt kein böses Gefühl. Wir hängen nicht zusammen ab, aber alles ist gut.“
Besonders wichtig sei ihm der Kontakt zu Moores Töchtern Rumer, Scout und Tallulah geblieben. „Ich habe geholfen, drei Teenager großzuziehen. Ich liebe sie. Ich werde nie aufhören, sie zu lieben und sie zu unterstützen.“
Seit 2015 ist Kutcher mit Mila Kunis verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.