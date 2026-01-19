Dieser Modedesigner fand Ashton Kutcher „zu dick“!

81 Kilo waren zu viel

Kutcher verriet, dass er seitdem mit Ford über den Vorfall gesprochen hat und betonte, dass beide die lustige Seite daran sehen können. Er erzählte: „Ich lache jetzt mit ihm darüber, und er sagt: ,Du warst zu dick.‘ Ich sagte: ,Mann, ich wog 81 Kilogramm ! Was redest du da?‘“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Er hatte eine bestimmte Vorstellung davon, was er wollte, was er sehen wollte, was in seinen Augen das Richtige war. Das bedeutete nicht, dass ich weniger wert war, sondern nur, dass ich in diesem Moment nicht das Richtige für ihn war.“