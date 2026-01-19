Dieser Modedesigner fand Ashton Kutcher „zu dick“!

Groß, gut aussehend, aber nicht schlank genug: Hollywood-Star Ashton Kutcher wurde als junges Model gefeuert, weil er zu dick war! Und nicht etwas von irgendeiner Modemarke, sondern ausgerechnet auch noch vom italienischen Kultlabel „Gucci“.
Ashton Kutcher wurde, wie er jetzt eingestand, dereinst von Star-Designer Tom Ford gefeuert, weil er für Gucci „zu dick“ war. Der Hollywood-Schauspieler begann seine Karriere als Model und lief für Modehäuser in ganz Europa über den Laufsteg, bevor er nach einer Rolle in „Die wilden Siebziger‘ zum Fernsehen wechselte. Nun hat er verraten, dass er die Chance hatte, für Gucci zu modeln, als Ford noch Chef war, aber wegen seines Übergewichts entlassen wurde.
Zu dick für rosa Badehose
Kutcher erzählte „Entertainment Tonight“ „Ich bin aufgetaucht, bin für die Gucci-Modenschau nach Italien geflogen, und Ford hat mir so etwas wie eine rosa Badehose angezogen ... [Ford] meinte: ,Er ist zu dick.‘ Und dann wurde ich gefeuert.“
81 Kilo waren zu viel
Kutcher verriet, dass er seitdem mit Ford über den Vorfall gesprochen hat und betonte, dass beide die lustige Seite daran sehen können. Er erzählte: „Ich lache jetzt mit ihm darüber, und er sagt: ,Du warst zu dick.‘ Ich sagte: ,Mann, ich wog 81 Kilogramm ! Was redest du da?‘“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Er hatte eine bestimmte Vorstellung davon, was er wollte, was er sehen wollte, was in seinen Augen das Richtige war. Das bedeutete nicht, dass ich weniger wert war, sondern nur, dass ich in diesem Moment nicht das Richtige für ihn war.“
Kutcher erklärte, dass „einige der schönsten Menschen der Welt“ mit Unsicherheiten bezüglich ihres Aussehens zu kämpfen haben, und sagte: „Ich habe sehr schnell erkannt, dass jeder Unsicherheiten hat. Jeder. Wenn man lange genug in den Spiegel schaut, findet man etwas, das man nicht mag oder das man für verbesserungswürdig hält oder das man gerne anders hätte.“ Der Schauspieler verriet zudem, dass er aufgrund seines Aussehens oft Rollen bekommen oder verloren hat.
