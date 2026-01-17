Ashton Kutcher: „Bösewichte finden immer Ausrede“

Makellose Schönheit mit tödlichen Folgen: Hollywoodstar Ashton Kutcher spielt in der Serie „The Beauty“ einen Milliardär mit gefährlichen Absichten. Uns verrät er, wie er selbst die Schönheitsindustrie sieht, und übt harsche Kritik an der US-Regierung, die handeln würde wie Serienbösewichte.
Als Bösewicht wollten wir Ashton Kutcher schon immer mal sehen! Im top besetzten Virus-Thriller „The Beauty“ (ab 22. Jänner auf Disney+) erzählt Serienschöpfer Ryan Murphy („Monster“, „American Horror Story“) von einer globalen Verschwörung rund um die Verheißungen von perfekter Schönheit. Mittendrin ein skrupelloser Tech-Milliardär in Gestalt des „Two and a half Man“-Stars.
Er hat sich für seine Rolle eingehend mit dem heutigen Schönheitswahn beschäftigt, der natürlich gerade in Hollywood allgegenwärtig ist: „Wir erleben derzeit einen großen Run auf Abnehm-Medikamente wie Ozempic und auf Schönheitsoperationen. Menschen glauben, dass ihnen das einen Vorteil verschafft. Mit dieser Serie fragen wir: Was ist jeder von uns bereit, dafür zu opfern, welche Risiken wollen wir dafür eingehen? Im Endeffekt geht es um unsere ganze Weltsicht. Ryan hat hier wirklich den Finger am Puls der Zeit.“
Sieht Kutcher, der früher auch als Model vor der Kamera stand, nach der Arbeit an der Serie auch seinen Körper in einem anderen Licht? „Ich habe auf jeden Fall viel darüber nachgedacht, was für mich Schönheit bedeutet. Und für mich ist das Unperfekte am schönsten. Darin liegt doch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Als ich früher in der Modewelt unterwegs war, traf ich so viele Models – und alle konnten dir Makel an sich selbst nennen. Die Serie hat mir ehrlicherweise geholfen, meine eigenen Makel anzunehmen und darin Ambition für Veränderung zu finden.“
Kutcher auf den Fersen sind in „The Beauty“ Rebecca Hall und Evan Peters als FBI-Agenten, mit dabei außerdem Isabella Rossellini und Anthony Ramos. Zum Thema Bösewichte gefragt, lässt sich Kutcher einen Seitenhieb nicht nehmen: „Alle Bösewichte finden Ausreden für ihr Verhalten und rechtfertigen es mit guten Absichten. Es gibt jede Menge Leute in der Regierung, die das jeden Tag tun. Sie verdrehen die Tatsachen so lange, bis ihre Sicht der Welt die richtige ist und ihr abscheuliches Verhalten leider notwendig war ...“
