Ashton Kutcher: „Bösewichte finden immer Ausrede“

Sieht Kutcher, der früher auch als Model vor der Kamera stand, nach der Arbeit an der Serie auch seinen Körper in einem anderen Licht? „Ich habe auf jeden Fall viel darüber nachgedacht, was für mich Schönheit bedeutet. Und für mich ist das Unperfekte am schönsten. Darin liegt doch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Als ich früher in der Modewelt unterwegs war, traf ich so viele Models – und alle konnten dir Makel an sich selbst nennen. Die Serie hat mir ehrlicherweise geholfen, meine eigenen Makel anzunehmen und darin Ambition für Veränderung zu finden.“