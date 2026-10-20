„Weiterwurschteln“? Neues Budget erhitzt Gemüter

„Es wird nicht reichen, zu beten“

Diese, und jetzt sind wir am anderen Ende des erwähnten Spagats, müsse „künftig noch intensiver“ erfolgen. „Wir müssen aufhören, Geld auszugeben, das wir nie gehabt haben.“ Das Landesbudget 2027 sei kein Grund zum Ausruhen, sondern der Startschuss für eine Phase der Disziplin. „Eine Sanierung, die niemand spürt, gibt es nicht. Es wird nicht reichen, für gutes Wetter und hohes Wirtschaftswachstum zu beten.“