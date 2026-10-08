241 Millionen Euro eingespart, Ziel aber verfehlt

150 Posten weniger in der Landesverwaltung

Der größte Budgetbrocken ist mit mehr als 2,5 Milliarden Euro das Personal, wobei dazu auch die Bediensteten der Spitalsgesellschaft Kages zählen. Für den Landesdienst selbst fallen gut 600 Millionen Euro an. Und hier schnallt der zuständige Landeshauptmann den Gürtel enger: 150 Posten fallen weg (nach 110 Stellen heuer), auch die Regierungsbüros werden verschlankt (um fünf Prozent ab Oktober 2027). Alle Nachbesetzungen im Landesdienst werden auch nächstes Jahr um Monate verzögert. Der geplante Kostenanstieg in diesem Bereich halbiert sich dadurch von 31,6 auf 15,9 Millionen Euro. Die Landespolitik verordnet sich außerdem das dritte Mal in Folge eine Nulllohnrunde.