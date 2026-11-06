ÖBB: Aufregung wegen ausländischer Lokführer

Betriebsrat: „Wenn der Spalt offen ist, ...“

Thomas Pippan, Betriebsratsvorsitzender der Triebfahrzeuge in Villach und Mitglied des vida-Landesvorstands, erklärte zu den Plänen, dass es aktuell um fünf Triebfahrzeugführer der ÖBB-Kroatien-Tochter gehe, die jetzt ausgebildet werden, um im Bereich Villach eingesetzt zu werden. Pippan befürchtet: „Wenn der Spalt offen ist, werden das mehr werden. Das wollen wir verhindern.“ Er sieht den Standort Villach gefährdet, die Gefahr von Lohndumping und Arbeitsplatzverdrängung.