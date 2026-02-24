Gemeindefusionen in Vorarlberg: „Zeit ist reif“

Die finanzielle Lage der Vorarlberger Gemeinden ist angespannt. Die Bürgermeister wollen mehr Geld vom Land bzw. sind nicht bereit, die Kostenexplosionen bei diversen Umlagen stillschweigend mitzutragen. Zuletzt forderten sie einen neuen Verteilungsschlüssel beim Sozialfonds. Dies aber wurde von Landeshauptmann Markus Wallner abgelehnt. Im Gegenzug legten die Zuständigen des Gemeindeverbands ein Gutachten auf den Tisch, in dem zu lesen ist, dass es verfassungswidrig sei, die Gemeinden in Sachen Sozialhilfe zur Kasse zu bitten. Wie es in dieser Causa weitergehen soll, werden die Bürgermeister am Mittwochvormittag beraten.