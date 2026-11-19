Schon vor der Sitzung werden Vertreter von Roten Kreuz und ASBÖ an die Politik appellieren, die längst ausgehandelten Verträge zur Neuordnung und Finanzierung des Rettungswesens im weiten Land freizugeben.

Elf Stützpunkte vor dem Aus

Der Haken: Eine Folge dieser Neuordnung ist die Schließung von elf Notarzt-Stützpunkten. Und diese will SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich verhindern – notfalls offenbar sogar mit dem Parteiausschluss der roten Gesundheitslandesrätin Eva Prischl, sollte sie die Notarzt-Reform durchziehen.