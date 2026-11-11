Kein Notarzt mehr: „Kann gleich Bestatter anrufen“

In Hainburg fürchten Betroffene das Aus für ihren Notarztstützpunkt im kommenden Jahr. Die Politik streitet indes über das Gutachten eines deutschen Arztes, den die SPÖ zur Hilfe heranzog.
Mit Galgenhumor drückt ein Mann aus Heinburg an der Donau seine Sorge um den bald fehlenden Notarzt aus: „Eigentlich könnte man anstelle des Notarztes gleich den Bestatter anrufen!“ Die Gemeinde ist wie zehn weitere in Niederösterreich von den geplanten Schließungen der Notarztstützpunkte ab April 2027 betroffen. Deshalb stand der Ort auch auf SPÖ-Chef Sven Hergovichs „Notarzt-Retten-Tour“ vergangenen Dienstagabend.
Von Hainburg wäre entweder Schwechat oder Gänserndorf der nächste Notarztstützpunkt – Fahrzeit: 30 bis 45 Minuten. „Da ist es dann vielleicht schon zu spät“, meint Pensionistin Elisabeth Staffenberger bei der Veranstaltung. Sie selbst war einmal Diplomierte Krankenschwester am Klinikum Hainburg und weiß, wie der Hase läuft im Gesundheitssystem: „Wissen Sie, es ist eigentlich traurig, dass Gesundheit davon abhängt, wen ich wähle“, sagt sie.
Hätte man die SPÖ in die Landesregierung gewählt würden die elf Notarztstützpunkte nicht geschlossen werden, behauptet Sven Hergovich. Zugestimmt hat die SPÖ dem Gesundheitsplan 2040+ der die Schließungen vorsieht dennoch. „Damals war klar: Wird ein Notarztstützpunkt geschlossen, muss es einen gleichwertigen Ersatz geben!“ Glaubt man dem deutschen Notarzt-Experten und Universitätsprofessor Matthias Fischer, braucht der Notarzt nach den Schließungen in Niederösterreich wahrscheinlich zwölf Minuten ungefähr 15 Minuten.
Noch gibt es die Notarzt-Stützpunkte, wir hoffen die ÖVP kommt zur Vernunft und streicht die Schließungen aus dem Gesundheitsplan.
Sven Hergovich, SPÖ NÖ
Bild: WERNER JAEGER
In seinem Gutachten über den Gesundheitsplan 2040+ stellt er auch fest: Telemedizin und Flugrettung können unterstützen, bieten aber keinen Ersatz. „Bei Notfällen wie einem Herzinfarkt entscheidendet jede Minute“, sagt er am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch im Parlament. Fischer stützt sich dabei auf Studien, die in Deutschland und Großbritannien durchgeführt wurden. Letztere hätten zum Beispiel gar keine Notärzte mehr, sondern nur mehr Sanitäter. „Mit hoher Sterblichkeitsrate“, so Fischer.
„Grabkampf“ zwischen ÖVP und SPÖ
Dass die SPÖ ausgerechnet einen pensionierten, deutschen Mediziner heranzieht, um den Gesundheitsplan zu zerlegen, „kann man nicht erfinden“, amüsiert sich Matthias Zauner von der ÖVP über das Gutachten. Helga Krismer von den Grünen ist ebenfalls verwundert über den Experten aus dem Nachbarland: „Die Fakten seines Gutachtens liegen schon längst auf dem Tisch“. Das Motto solle nun eher lauten: Schluss mit politischen Spielchen, her mit belastbaren Fakten und Beschlüssen, die die Versorgung wirklich sichern – so jedenfalls die Stimmung in Hainburg diese Woche. Besorgt ist auch die jüngere Generation, deren Eltern und Großeltern, bald in einem Gebiet ohne Notarzt wohnt.
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