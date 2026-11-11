Kein Notarzt mehr: „Kann gleich Bestatter anrufen“

„Grabkampf“ zwischen ÖVP und SPÖ

Dass die SPÖ ausgerechnet einen pensionierten, deutschen Mediziner heranzieht, um den Gesundheitsplan zu zerlegen, „kann man nicht erfinden“, amüsiert sich Matthias Zauner von der ÖVP über das Gutachten. Helga Krismer von den Grünen ist ebenfalls verwundert über den Experten aus dem Nachbarland: „Die Fakten seines Gutachtens liegen schon längst auf dem Tisch“. Das Motto solle nun eher lauten: Schluss mit politischen Spielchen, her mit belastbaren Fakten und Beschlüssen, die die Versorgung wirklich sichern – so jedenfalls die Stimmung in Hainburg diese Woche. Besorgt ist auch die jüngere Generation, deren Eltern und Großeltern, bald in einem Gebiet ohne Notarzt wohnt.