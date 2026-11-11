Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge in NÖ

Kein Notarzt mehr: „Kann gleich Bestatter anrufen“

Niederösterreich
11.11.2026 19:00
„Ich war selbst Diplomierte Krankenschwester“, sagt Hainburgerin Staffenberger. „Niemals würde ...
„Ich war selbst Diplomierte Krankenschwester“, sagt Hainburgerin Staffenberger. „Niemals würde ich Politik über Gesundheit stellen“.(Bild: SPÖ NÖ)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

In Hainburg fürchten Betroffene das Aus für ihren Notarztstützpunkt im kommenden Jahr. Die Politik streitet indes über das Gutachten eines deutschen Arztes, den die SPÖ zur Hilfe heranzog.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Galgenhumor drückt ein Mann aus Heinburg an der Donau seine Sorge um den bald fehlenden Notarzt aus: „Eigentlich könnte man anstelle des Notarztes gleich den Bestatter anrufen!“ Die Gemeinde ist wie zehn weitere in Niederösterreich von den geplanten Schließungen der Notarztstützpunkte ab April 2027 betroffen. Deshalb stand der Ort auch auf SPÖ-Chef Sven Hergovichs „Notarzt-Retten-Tour“ vergangenen Dienstagabend.

Von Hainburg wäre entweder Schwechat oder Gänserndorf der nächste Notarztstützpunkt – Fahrzeit: 30 bis 45 Minuten. „Da ist es dann vielleicht schon zu spät“, meint Pensionistin Elisabeth Staffenberger bei der Veranstaltung. Sie selbst war einmal Diplomierte Krankenschwester am Klinikum Hainburg und weiß, wie der Hase läuft im Gesundheitssystem: „Wissen Sie, es ist eigentlich traurig, dass Gesundheit davon abhängt, wen ich wähle“, sagt sie.

Hätte man die SPÖ in die Landesregierung gewählt würden die elf Notarztstützpunkte nicht geschlossen werden, behauptet Sven Hergovich. Zugestimmt hat die SPÖ dem Gesundheitsplan 2040+ der die Schließungen vorsieht dennoch. „Damals war klar: Wird ein Notarztstützpunkt geschlossen, muss es einen gleichwertigen Ersatz geben!“ Glaubt man dem deutschen Notarzt-Experten und Universitätsprofessor Matthias Fischer, braucht der Notarzt nach den Schließungen in Niederösterreich wahrscheinlich zwölf Minuten ungefähr 15 Minuten.

Die SPÖ möchte in Niederösterreich auswerten lassen, wie lange der Notarzt künftig bis zum ...
Die SPÖ möchte in Niederösterreich auswerten lassen, wie lange der Notarzt künftig bis zum potentiellen Notfall braucht am Land.(Bild: Imre Antal)
Zitat Icon

Noch gibt es die Notarzt-Stützpunkte, wir hoffen die ÖVP kommt zur Vernunft und streicht die Schließungen aus dem Gesundheitsplan.

Sven Hergovich, SPÖ NÖ

Bild: WERNER JAEGER

In seinem Gutachten über den Gesundheitsplan 2040+  stellt er auch fest: Telemedizin und Flugrettung können unterstützen, bieten aber keinen Ersatz. „Bei Notfällen wie einem Herzinfarkt entscheidendet jede Minute“, sagt er am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch im Parlament. Fischer stützt sich dabei auf Studien, die in Deutschland und Großbritannien durchgeführt wurden. Letztere hätten zum Beispiel gar keine Notärzte mehr, sondern nur mehr Sanitäter. „Mit hoher Sterblichkeitsrate“, so Fischer.

Notfallmediziner Matthias Fischer: „Die Versorgung in Niederösterreich könnte schlechter als in ...
Notfallmediziner Matthias Fischer: „Die Versorgung in Niederösterreich könnte schlechter als in Deutschland im Notarzt-ärmsten Bundesland sein“(Bild: Imre Antal)

„Grabkampf“ zwischen ÖVP und SPÖ
Dass die SPÖ ausgerechnet einen pensionierten, deutschen Mediziner heranzieht, um den Gesundheitsplan zu zerlegen, „kann man nicht erfinden“, amüsiert sich Matthias Zauner von der ÖVP über das Gutachten. Helga Krismer von den Grünen ist ebenfalls verwundert über den Experten aus dem Nachbarland: „Die Fakten seines Gutachtens liegen schon längst auf dem Tisch“. Das Motto solle nun eher lauten: Schluss mit politischen Spielchen, her mit belastbaren Fakten und Beschlüssen, die die Versorgung wirklich sichern – so jedenfalls die Stimmung in Hainburg diese Woche. Besorgt ist auch die jüngere Generation, deren Eltern und Großeltern, bald in einem Gebiet ohne Notarzt wohnt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
11.11.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
153.018 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
116.907 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
95.297 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1105 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
843 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
830 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf