Dass ihr diese ultimative Konsequenz angedroht worden sei, bestätigte Eva Prischl am Dienstagvormittag in der Sitzung der Landesregierung. Dort legte die SPÖ-Landesrätin nicht die bereits ausverhandelten Verträge mit den Rettungsorganisationen, welche die Schließung von elf Notarzt-Stützpunkten besiegeln würden, vor. Sondern sie ließ Dr. Helmut Trimmel und Dr. Alexander Egger von der Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) deren Stellungnahme zu den umstrittenen Plänen erläutern.