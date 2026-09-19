Notärzte: Endlich mehr Transparenz gefordert

Keine Daten, um besser zu arbeiten

Dr. Fohringer hatte zuvor eine „Risikoanalyse“ einiger Fachexperten stark kritisiert und zerpflückt – auch aufgrund fehlender Daten. „Wir haben vor rund einem Jahr Fohringer dazu aufgefordert, die Daten an uns zu übermitteln, um endlich mehr Transparenz zu den Entscheidungen zu bekommen und die Debatte inhaltlich voranzutreiben“, kritisiert Dr. Lichtenschopf im Gespräch mit der „Krone“, dass Fohringer die Herausgabe von Daten verweigert hätte.