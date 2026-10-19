„Bald beginnt die charakterbildende Zeit“

Über 1860 Kilometer haben Jojo und Sammy bereits zurückgelegt. Dabei durchquerten sie (Stand 15. Oktober) Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien. Mehr als 27.000 Euro an Spenden konnten sie bereits im Rahmen ihrer „Spätzletour“ für ein Bildungsprojekt im Senegal sammeln.

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