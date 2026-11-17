Keine Daten ausgetauscht

Die Autofahrerin hielt zwar kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der 13-Jährigen, setzte ihre Fahrt dann aber fort, ohne die Daten auszutauschen. Die Schülerin fuhr daraufhin selbstständig mit dem Bus nach Hause. Dort bemerkte sie Schmerzen im linken Fuß und wurde von ihren Eltern zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.