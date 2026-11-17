Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am vergangenen Freitagmittag bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine unbekannte Autofahrerin hatte eine 13-jährige Fußgängerin erfasst und war anschließend weitergefahren, ohne ihre Daten zu hinterlassen.
Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11.30 Uhr im Kreuzungsbereich Bachgasse/Stiglingen. Als das Mädchen die Fahrbahn im Bereich der Bachgasse überqueren wollte, bog eine bislang unbekannte Lenkerin zeitgleich nach links in die Straße ein und stieß mit der Schülerin zusammen.
Keine Daten ausgetauscht
Die Autofahrerin hielt zwar kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der 13-Jährigen, setzte ihre Fahrt dann aber fort, ohne die Daten auszutauschen. Die Schülerin fuhr daraufhin selbstständig mit dem Bus nach Hause. Dort bemerkte sie Schmerzen im linken Fuß und wurde von ihren Eltern zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.
Zeugen gesucht
Nach Angaben der Polizei war die unbekannte Lenkerin mit einem schwarzen Skoda unterwegs und trug ein Kopftuch. Die Polizeiinspektion Dornbirn ersucht sowohl die beteiligte Fahrerin als auch mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 059/133-8140 zu melden.
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