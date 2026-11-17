Hauptpreis „Betriebliche Leistungsträger“ für „Verner‘s Alpine Genusswelt im Montafon“: für die Jury „ein Paradebeispiel für regional eingebetteten, weltoffenen Erlebnistourismus im Montafon“. Familie Bitschnau züchtet das endemische Montafoner Steinschaf, Fleisch und Wolle verarbeitet sie zu hochwertigen Produkten. Mit hofeigener Brauerei, Brennerei, Hofladen, Kräuterwanderungen und Wissensvermittlung in Workshops sowie Genuss in der professionellen Hofküche tauchen Gäste tief in die lokale Küchenkultur ein. (Bild: Harald Küng)

Hauptpreis „Betriebliche Leistungsträger“ für das „Bio-Hotel Oswalda Hus“: „Erfrischend frech im Auftritt und doch authentisch verwurzelt in der Region“, lobte die Jury. Gäste wohnen in einem der Hotelzimmer oder – seit neuestem – im „Spycher“: Der ehemalige Kornspeicher wurde zum charmanten Chalet für 2 bis 6 Personen umgebaut – mit Sauna, Panorama-Badewanne und Blick in die Natur. Dazu kreative Bio-Küche mit Zutaten aus dem Permakultur-Hotelgarten. (Bild: Harald Küng)

Hauptpreis „Organisationen & Institutionen“ für „Ahna und Ähne“: Mit seinem Kaffeehaus in Bludenz verwandelte der gleichnamige Verein ein leerstehendes Lokal in einen lebendigen Ort. Betrieben wird es von Menschen im Ruhestand, die mit ihren handgemachten Köstlichkeiten, Rezepten und Geschichten auf große Begeisterung stoßen. (Bild: Harald Küng)

Hauptpreis „Organisationen & Institutionen“ für „Jazz am Bach“: Das Jazzfestival bringt seit zwei Jahren im Februar regionale Nachwuchstalente mit bekannten Künstler:innen zusammen. Mit feinem Gespür für das Musikgenre sei es dem Verein um den künstlerischen Leiter David Helbock gelungen, reiseauslösende Impulse zu setzen, so die Jury. (Bild: Harald Küng)

Anerkennungspreis „Betriebliche Leistungsträger“ für das „Hotel Stäfeli“ am Arlberg: Familie Birk bietet Gästen unter dem Motto „Zeit Wert Geben“ Entschleunigung, Reduktion und Raum für Begegnungen. Dazu stehen im „Changemaker & Slow Travel Hotel“ 1235 Bücher und ein Pop-up-Café bereit. Eine kompromisslos saisonale Küche mit regionalen Produkten, deren Herstellern das Stäfeli eine Bühne gibt, ergänzt das Angebot. (Bild: Harald Küng)

Anerkennungspreis „Betriebliche Leistungsträger“ für das „Café Rosa & Rot“: Die Schwestern Elvira Flora und Eva Motter verwandelten die historische Kegelbahn der Villa Rosenthal in Hohenems in einen Treffpunkt mit besonderer Atmosphäre, der sich bereits im Stadtzentrum etabliert hat. (Bild: Harald Küng)

Anerkennungspreis „Organisationen & Institutionen“ für die „Montafoner Theaterwanderung“: In 16 Szenen mitten in der Naturkulisse Gargellens lässt die Theatergruppe „teatro caprile“ regionale Geschichte vor den Augen der Zuschauenden lebendig werden. Das sommerliche Kulturerlebnis verdiente sich die Anerkennung für seine „Kontinuität“. (Bild: Harald Küng)