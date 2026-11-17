Am Montagnachmittag ging im Bregenzer Festspielhaus der „Treffpunkt.Tourismus 2026“ über die Bühne. Neben einem Blick auf den Status Quo im Vorarlberger Fremdenverkehr wurden im Rahmen der Veranstaltung acht „wegweisende Projekte“ ausgezeichnet, die Gäste im Ländle besonders begeistern und die Auslastung und regionale Wertschöpfung stärken.
Stärkere Zusammenarbeit der Regionen, neue touristische Angebote, digitale Weiterentwicklung und Großereignisse mit internationaler Strahlkraft – der „Treffpunkt.Tourismus 2026“ am vergangenen Montag im Bregenzer Festspielhaus zeigte eindrucksvoll, wohin die touristische Reise im Ländle geht.
Für Christian Schützinger, Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, war das vergangene Jahr vor allem von zahlreichen strategischen Weiterentwicklungen geprägt, wie er im Gespräch mit Moderatorin Kerstin Polzer erklärte. Man habe die Tourismusstrategie im Ländle weiter geschärft, zudem wurde die Zusammenarbeit mit den Destinationen intensiviert und die digitalen Angebote weiter ausgebaut.
Der Umzug an den Campus V in Dornbirn biete überdies viele neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-Standort-Gesellschaft WISTO. „Es sind so viele tolle Entwicklungen im Gange, die es wert sind, sichtbar gemacht zu werden und den Tourismus auch ein wenig zu feiern“, so Schützinger.
„Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe ist das Oberziel“
Auch Tourismuslandesrat Marco Tittler (ÖVP) betonte die Bedeutung eines gemeinsamen Weges im Vorarlberger Tourismus. Vorarlberg setze bewusst auf seine sechs Destinationen und auf Kooperation untereinander statt zentraler Vorgaben „von oben herab“. Das „Oberziel“ müsse es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stärken.
Der Tourismus ist ein wichtiger Motor für die Wirtschaft im Land. Manchmal vergisst man, wie relevant es ist, dass der Tourismus megamäßig floriert.
Tourismuslandesrat Marco Tittler
„Der Tourismus ist ein wichtiger Motor für die Wirtschaft im Land. Manchmal vergisst man, wie relevant es ist, dass der Tourismus ,megamäßig‘ floriert. Ich glaube aber, dass wir da in Vorarlberg schon ein gutes Verständnis dafür haben. Das ist nicht in allen Tourismusstandorten so - aber das unterscheidet uns eben auch von anderen Destinationen, so Landesrat Tittler, der mit einem Augenzwinkern ergänzt: „Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Glück gehabt.“
Regionen stellen aktuelle Projekte vor
Wie unterschiedlich die Regionen an ihrer touristischen Zukunft arbeiten, zeigten vier Kurzpräsentationen, sogenannte „Pecha Kuchas“ (japanisch für „Stimmengewirr“ oder „Plaudern“).
Bregenzerwald Tourismus präsentierte einen umfassenden Marken-Relaunch. 16 Bregenzerwälder Gemeinden treten künftig unter einem gemeinsamen Erscheinungsbild auf. So soll die gemeinsame Identität der Region sichtbarer gemacht werden.
Die Destination Bodensee Vorarlberg Tourismus stellte die „vor.you-Erlebniskarte“ vor, die Gästen Zugang zu rund 50 Freizeitangeboten, von Seilbahnen und Bädern bis zu Museen und Kulturhighlights, ermöglicht.
Die „Mühlgasse 5“ sorgt in der Alpenstadt Bludenz für große Aufmerksamkeit: Seit Anfang Oktober teilen sich hier das Tourismusbüro und der Hingucker Concept Store einen gemeinsamen Standort. Handel, regionale Produkte und Tourismus – alles unter einem Dach.
Breite internationale Aufmerksamkeit erwartet im kommenden Frühjahr zudem das Montafon, wenn im März 2027 im Rahmen der FIS Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften nicht nur die weltbesten, sondern Moderatorin Polzer zufolge auch die „coolsten Wintersportler von allen“ ins Tal kommen. Laut Manuel Bitschnau, Geschäftsführer von Montafon Tourismus, handelt es sich dabei um „die größte Wintersportveranstaltung, die in Vorarlberg je stattgefunden hat“.
Die FIS Snowboard-, Freestyle und Freeski-WM ist die größte Wintersportveranstaltung, die in Vorarlberg je stattgefunden hat.
Michael Bitschnau, Geschäftsführer Montafon Tourismus
Tourismuspreise 2026: Acht Projekte ausgezeichnet
Abschließender Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Vorarlberger Tourismuspreises: Aus insgesamt 38 Einreichungen kürte die Fachjury acht ganze besondere Siegerprojekte (siehe Fotostrecke).
„Es beeindruckt mich jedes Jahr wieder, wie viele gute Projekte dabei sind“, so Joachim Kresser, stellvertretender Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus und Juryvorsitzender.
Die acht Siegerprojekte zeigen eindrucksvoll die große Bandbreite im Vorarlberger Tourismus. Regionalität, Authentizität, Kooperation und Erlebnisqualität stehen dabei an erster Stelle und bilden das Fundament für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts Vorarlberg.
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