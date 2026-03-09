Logistikriese Gebrüder Weiss trotzt allen Krisen

In Europa investierte Gebrüder Weiss wiederum vor allem in den Ausbau bestehender Niederlassungen, unter anderem in Zagreb (Kroatien), Aldingen (Baden-Württemberg) und Wels (Oberösterreich). In Salzburg wurde mit der Erweiterung des Standorts begonnen. Und nicht zuletzt konnte mit der Inbetriebnahme des neuen Logistik- und IT-Centers in Wolfurt Ende 2025 ein zentrales Infrastrukturprojekt abgeschlossen werden: Das vollautomatisierte Hochregallager verbindet moderne Logistikprozesse mit leistungsfähigen IT-Systemen und hohen Nachhaltigkeitsstandards. Insgesamt belief sich die Investitionssumme im Jahr 2025 auf 146 Millionen Euro und lag damit rund 16 Prozent über dem Wert des Vorjahres (2024: 126 Millionen Euro).