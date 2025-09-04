Vorteilswelt
Spediteur Gebrüder Weiss setzt weiter auf E-Laster

Vorarlberg
04.09.2025 16:48
500 Kilometer Reichweite bietet einer der neuen E-Lkw.
500 Kilometer Reichweite bietet einer der neuen E-Lkw.(Bild: Gebrüder Weiss)

Das Vorarlberger Logistikunternehmen Gebrüder Weiss baut seine elektroangetriebene Flotte aus: Am Standort Lauterach kommen nun zwei neue E-Lkw zum Einsatz – weitere sollen folgen.  

Gebrüder Weiss treibt die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs voran: Ab sofort sind zwei neue vollelektrische Lkw am Hauptsitz in Lauterach im täglichen Stückgutverkehr unterwegs. Zwei weitere Fahrzeuge sind bereits am Standort Wels in Oberösterreich im Einsatz. Die Lkw vom Typ Mercedes eActros 600 bieten 600 kWh Batteriekapazität, 500 Kilometer Reichweite und 600 kW Antriebsleistung. Sie laden an firmeneigenen Schnellladepunkten in 30 bis 90 Minuten und eignen sich für den Nah- und Fernverkehr.

Unabhängige Ladeinfrastruktur
Da die öffentlichen Ladeangebote für E-Lkw noch unzureichend sind, hat Gebrüder Weiss in Lauterach ein eigenes Lade- und Energieversorgungssystem errichtet. Zwei Trafostationen mit je 1600 kVA versorgen bis zu 16 Schnellladepunkte, von denen acht bereits aktiv sind. Die Energie stammt aus der unternehmenseigenen Photovoltaikanlage oder zertifiziertem Ökostrom.

Ein Bonus der eigenen Ladeinfrastruktur: Die Fahrzeuge können Strom nachtanken, während die Waren ge- oder entladen werden, zusätzliche Standzeiten entfallen. „Unsere Kunden erwarten auch bei emissionsfreien Transporten Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit“, sagt Stefan Oberhauser, Niederlassungsleiter Land & Logistik Vorarlberg bei Gebrüder Weiss. „Mit unserer eigenen Energieversorgung und den neuen Fahrzeuglösungen lässt sich nachhaltiger Transport auf der Straße ideal realisieren.“

Weitere Ladepunkte und E-Lkw geplant
Damit auch landesweite Touren unabhängig von externen Ladestationen geplant werden können, errichtet Gebrüder Weiss derzeit an seinen Standorten in Wien, Hall in Tirol, Altenrhein (Schweiz) und Aldingen (Deutschland) weitere eigene Ladesäulen.

Bis Ende 2025 soll die E-Flotte in Österreich um insgesamt 14 E-Lkw wachsen – davon allein fünf in Lauterach. Auch danach fördert Gebrüder Weiss die elektrische Mobilität weiter: Für 2026 plant das Unternehmen die Anschaffung weiterer E-Lkw und E-Transporter im Bereich Home Delivery.

CO2-Entlastung
Spediteur Gebrüder Weiss setzt weiter auf E-Laster
Austro-Doppel stark
Schwärzler/Oberleitner im Tulln-Halbfinale
Zumtobel mit Problemen
Paradeunternehmen rutscht in die Verlustzone
Souveräner Start
Maxi Taucher peilt bei den US Open das Double an
Gericht entscheidet:
Land Vorarlberg muss Covid-Förderungen offenlegen
