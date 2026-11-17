Am frühen Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einer Firma in Wolfurt (Vorarlberg) aus, aus deren Werkstatt dichter Rauch drang. Wie sich herausstellte, tropfte aus einem defekten Kompressor Öl auf den heißen Motor. Verletzt wurde niemand.
Gegen 5 Uhr wurden die Florianis in die Werkstatt im Gewerbepark Achstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quollen bereits dichte Rauchschwaden aus dem Inneren des Betriebs.
Maschine ins Freie gebracht
Die Ursache für den Rauch war schnell ausgemacht: Aus einem kaputten Luftkompressor war Öl entwichen und direkt auf den heißen Motor getropft. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung.
Die Feuerwehr brachte die defekte Maschine ins Freie. Anschließend wurden die Hallen mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit und sicherheitshalber noch einmal kontrolliert. Bei dem Zwischenfall kam niemand zu schaden.
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