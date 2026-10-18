Zukunftsdepot: Nicht jedes Kind bekommt Bonus

„Es wurde der Minimalanspruch erfüllt, aber auch nicht mehr“, zieht Politikanalyst Thomas Hofer Bilanz. Mit der Arbeitssitzung am Samstag wollte die Regierung nach dem Gekrisel in der SPÖ ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Etwa mit der Erfolgsmeldung rund um das „Zukunftsdepot“. Gelungen ist das nur bedingt. Denn es gibt Hürden.