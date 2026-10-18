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500 Euro vom Staat

Zukunftsdepot: Nicht jedes Kind bekommt Bonus

Innenpolitik
18.10.2026 20:03
Die Regierung will Kinder mit dem Zukunftsdepot beim Aufbau von Vermögen helfen, die Kriterien ...
Die Regierung will Kinder mit dem Zukunftsdepot beim Aufbau von Vermögen helfen, die Kriterien für die Teilnahme sind allerdings zum Teil streng. © euro(Bild: OÖG)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Ab 2027 bekommen alle Kinder ein Zukunftsdepot, Neugeborene bekommen sogar einen 500-Euro-Startbonus vom Staat. Doch es gibt einige Hürden, in manchen Fällen droht sogar eine Rückzahlung.

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„Es wurde der Minimalanspruch erfüllt, aber auch nicht mehr“, zieht Politikanalyst Thomas Hofer Bilanz. Mit der Arbeitssitzung am Samstag wollte die Regierung nach dem Gekrisel in der SPÖ ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Etwa mit der Erfolgsmeldung rund um das „Zukunftsdepot“. Gelungen ist das nur bedingt. Denn es gibt Hürden.

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