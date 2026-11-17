Die Kärntner Freiheitlichen stellen sich bereits jetzt für die kommenden Wahlen in Gemeinden und Land neu auf. Dabei ließ der neue Generalsekretär, Dietmar Rauter, mit einer Aussage in Richtung Landesparteispitze aufhorchen.
Noch drei Monate bis zur Gemeinderatswahl und fast eineinhalb Jahre bis zur Landtagswahl: Zu dieser Zeit schichtet die Kärntner FPÖ ihr Leitungsteam um. Dietmar Rauter, seit 23 Jahren Gemeinderat und seit 17 Jahren Bürgermeister von St. Urban (Bezirk Feldkirchen), wird Generalsekretär und erbt diese Aufgabe vom stellvertretenden Klubobmann Josef Ofner.
Die Aufgaben eines Generalsekretärs: Die innere Struktur im Hinblick auf Wahlen vorzubereiten, die Ortsgruppen servicieren und in ständigem Austausch mit den freiheitlichen Bezirksparteien stehen.
Zu den Wahlen hat man sich bei der FPÖ einiges vorgenommen, möchte bei den Gemeinderatswahlen ein „deutliches Plus“ erzielen, und für die Landtagswahlen 2028 sei das Ziel klar: „Wir wollen die Nummer eins werden.“
Verbunden damit tätigte Rauter quasi eine erste Amtshandlung, indem er Parteichef Erwin Angerer als Spitzenkandidat einzementierte: „Hauptziel ist es, dass es ab dem Frühjahr 2028 wieder einen freiheitlichen Landeshauptmann gibt, und zwar Klubobmann Erwin Angerer.“
Hauptziel ist es, dass es 2028 wieder einen freiheitlichen Kärntner Landeshauptmann gibt, und zwar Klubobmann Erwin Angerer.
Generalsekretär Dietmar Rauter
Teuerung im Landtag im Fokus
Erreichen will das die Kärntner FPÖ mit dem Fokus auf fünf Bereiche: Leistbares Leben, Gesundheit und Pflege, Sicherheit, die Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven und Bildung mit Zukunft. Vor allem die Teuerung haben die Freiheitlichen im Visier, die Diskussionen dazu sollen auch die Landtagssitzung am Donnerstag prägen.
So bereitet die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag vor, in dem die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert wird – konkret soll die CO₂-Steuer gestrichen und die Mineralölsteuer halbiert werden. Nicht umsonst hat wohl die SPÖ das Thema der Aktuellen Stunde bewusst ausgewählt – es lautet „Kärntner Maßnahmen gegen die Teuerung“.
Heiß hergehen dürfte es wohl auch zum Thema der steigenden Netztarife, denn sowohl FPÖ als auch Team Kärnten haben hierzu Dringlichkeitsanträge angekündigt.
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