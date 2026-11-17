Teuerung im Landtag im Fokus

Erreichen will das die Kärntner FPÖ mit dem Fokus auf fünf Bereiche: Leistbares Leben, Gesundheit und Pflege, Sicherheit, die Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven und Bildung mit Zukunft. Vor allem die Teuerung haben die Freiheitlichen im Visier, die Diskussionen dazu sollen auch die Landtagssitzung am Donnerstag prägen.