Wie realistisch sind aber derzeit österreichweit einheitliche Netztarife? In absehbarer Zeit wohl nicht besonders. Grund dafür ist – wie es von den Mitgliedern der Landesregierung unumwunden heißt – wohl auch Widerstand aus den anderen Bundesländern. Denn einheitliche Netztarife würden heißen, dass Stromkunden in jenen Ländern, die nun weniger bezahlen, in Zukunft auch draufzahlen. „Es gibt zwar Bundesländer wie Niederösterreich, die Kärnten von Anfang an unterstützt haben. Aber andere sagen: Bis hierher und nicht weiter“, formulierte es Energie-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).