Ein Fußballfan ist in Spanien wegen rassistischer Beleidigungen gegen Stürmerstar Kylian Mbappe zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte den französischen Profi von Real Madrid während eines Ligaspiels des spanischen Rekordmeisters in Oviedo im August 2025 mit Affenlauten und abwertenden Gesten verhöhnt, wie die Justiz der Region Asturien mitteilte. Das Strafmaß wurde vom Provinzgericht in Asturien festgelegt, nachdem der Angeklagte die Tat eingeräumt hatte.
Die Vollstreckung der Haftstrafe wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass der Verurteilte in diesem Zeitraum sich weder Mbappe nähert noch Stadien aufsucht, in denen offizielle Spiele ausgetragen werden. Der Mann erhielt zudem eine Geldstrafe von 1.440 Euro.
Zudem wurde ihm für drei Jahre und elf Monate die Ausübung von Berufen im Bildungs-, Sport- und Freizeitbereich untersagt. Das Gericht berücksichtigte seinen Alkoholkonsum zum Tatzeitpunkt als strafmildernden Umstand. Real Madrid, das in dem Verfahren als Nebenkläger auftrat, begrüßte das Urteil. Der Verein wertete es als weiteren Schritt im Kampf gegen Rassismus im Fußball.
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