Ein Fußballfan ist in Spanien wegen rassistischer Beleidigungen gegen Stürmerstar Kylian Mbappe zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte den französischen Profi von Real Madrid während eines Ligaspiels des spanischen Rekordmeisters in Oviedo im August 2025 mit Affenlauten und abwertenden Gesten verhöhnt, wie die Justiz der Region Asturien mitteilte. Das Strafmaß wurde vom Provinzgericht in Asturien festgelegt, nachdem der Angeklagte die Tat eingeräumt hatte.