Die Tierklinik übernahm die Verantwortung für den „inakzeptablen und respektlosen“ Umgang mit dem Pferd. Man habe die Beerdigung nicht selbst durchgeführt, „aber wir haben den Bestatter und die Bestattungsmodalitäten ausgewählt und übernehmen dafür die volle Verantwortung“. Man arbeite nun mit der beauftragten Firma und der Pferderennbehörde zusammen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist.