Einfach nur tragisch: Ein bekanntes Rennpferd aus Australien litt an einer schweren Kolik und wurde am Montag eingeschläfert. Anschließend landete es in einem Müllcontainer in Sydney ...
Was war passiert? Das Rennpferd „So You Are“ brachte in den vergangenen Jahren 1,4 Millionen Australische Dollar Preisgeld ein, gehörte zu den erfolgreichsten Australiens. Zuletzt erreichte „So You Are“ beim Melbourne Cup Platz acht. Wenige Tage später entwickelte der fünfjährige Wallach eine Kolik, wurde notoperiert.
Die Tierärzte konnten das Pferd aber nicht mehr retten und entschieden, es einzuschläfern. Die Tierklinik beauftragte anschließend eine Firma, die „So You Are“ zu einer Deponie bringen sollte, um das Pferd dort ordnungsgemäß zu bestatten. Am Ende landete der Wallach jedoch in einem Müllcontainer.
Bauarbeiter entdeckt Kadaver
Ein Bauarbeiter entdeckte den Kadaver auf der Deponie und postete ein Video in den sozialen Netzwerken. Die Folge: Empörung und Unverständnis bei den Menschen. „Ich bin zutiefst bestürzt über den Umgang mit den sterblichen Überresten von ‘So You Are‘“, wird der Trainer des Rennpferds, Bjorn Baker, von der AP zitiert.
Hier gibt es das Video des Bauarbeiters (ACHTUNG: Der Inhalt des Videos könnte verstören):
Die Tierklinik übernahm die Verantwortung für den „inakzeptablen und respektlosen“ Umgang mit dem Pferd. Man habe die Beerdigung nicht selbst durchgeführt, „aber wir haben den Bestatter und die Bestattungsmodalitäten ausgewählt und übernehmen dafür die volle Verantwortung“. Man arbeite nun mit der beauftragten Firma und der Pferderennbehörde zusammen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist.
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