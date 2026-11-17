Heuer wollen weniger Österreicher Sonderangebote in der Black Week abstauben. Im Schnitt sollen aber mehr als 300 Euro pro Kunden über den Tresen wandern. Die neu eingeführten Paket-Abgaben zeigen Wirkung, viele wollen ihre Einkäufe – zumindest teilweise – vor Ort in den Geschäften erledigen.
Mehr als die Hälfte der Österreicher wollen die Black-Week-Sonderangebote nutzen, zeigt eine Umfrage von Reppublika Research & Analytics im Auftrag des Handelsverbandes und idealo.at. Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben liegen heuer mit 314 Euro zwar um sieben Prozent höher als im Vorjahr.
Gleichzeitig ist aber der erwartete Anteil der Aktionstage-Shopper an der Gesamtbevölkerung um fünf Prozentpunkte zurückgegangen, geht aus der Befragung hervor. Am häufigsten stehen Mode, Elektro und Kosmetik auf der Einkaufsliste der Schnäppchenjäger.
Gut die Hälfte der befragten Personen will zumindest einen Teil der Black-Friday-Einkäufe in den Geschäften vor Ort erledigen. Nur 39 Prozent planen, heuer ausschließlich online einzukaufen. Bei den chinesischen Online-Händlern wie Shein, Temu und AliExpress will heuer nur etwas mehr als ein Zehntel bestellen. Im vergangenen Jahr war es noch ein Fünftel. Der seit Juli eingehobene EU-Pauschalzoll von drei Euro auf Pakete aus EU-Drittstaaten und die seit November eingehobene EU-Bearbeitungsgebühr von zwei Euro zeigen offenbar ihre Wirkung. „Konsumdämpfend wirkt leider weiterhin die nationale Paketgebühr von 2,40 Euro“, kritisiert Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.
Startschuss für Weihnachtsgeschäft
Der Handelsverband rechnet damit, dass die Österreicher in der Black Week rund 460 Millionen Euro ausgeben – genau gleich viel wie im Vorjahr. „Für den Handel sind Black Friday und Cyber Monday wichtige Umsatzimpulse und zugleich der Startschuss für die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts“, sagt Will. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten würden „viele Menschen Aktionstage nutzen, um geplante Anschaffungen günstiger zu erledigen und ihr Haushaltsbudget zu entlasten“.
Vorsicht vor „Marketing-Tricks“
„Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at sind nützliche Tools, um tatsächlich den ‘besten Preis‘ für ein Produkt zu finden“, so AK-Steiermark-Konsumentenschützerin Elena Propst. Bei zahlreichen Angebotsartikeln – speziell im Bereich Technik – würde es sich oft um ältere Modelle handeln. Außerdem sollte man sich nicht von „Marketing-Tricks“ wie Countdowns oder „streng limitierten“ Kontingenten beeinflussen lassen. Um als Konsument nicht auf einen betrügerischen Shop hereinzufallen, empfiehlt die Arbeiterkammer bei Zweifeln an der Seriosität, die Liste aktueller Fake-Shops auf der Website watchlist-internet.at nachzuschlagen.
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