Gut die Hälfte der befragten Personen will zumindest einen Teil der Black-Friday-Einkäufe in den Geschäften vor Ort erledigen. Nur 39 Prozent planen, heuer ausschließlich online einzukaufen. Bei den chinesischen Online-Händlern wie Shein, Temu und AliExpress will heuer nur etwas mehr als ein Zehntel bestellen. Im vergangenen Jahr war es noch ein Fünftel. Der seit Juli eingehobene EU-Pauschalzoll von drei Euro auf Pakete aus EU-Drittstaaten und die seit November eingehobene EU-Bearbeitungsgebühr von zwei Euro zeigen offenbar ihre Wirkung. „Konsumdämpfend wirkt leider weiterhin die nationale Paketgebühr von 2,40 Euro“, kritisiert Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.