EU lehnt Marktzulassung für US-Gentherapie ab

Drei Patienten an Leberversagen verstorben

Dazu kommt: In den USA sind bereits drei Menschen nach der Therapie verstorben – darunter auch ein 51-jähriger Mann, der an der äußerst seltenen Gliedergürteldystrophie leidet. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Muskelschwäche, die vor allem den Bereich der Schulter- und Beckengürtelmuskulatur betrifft. Alle drei starben an akutem Leberversagen. In allen Fällen wurde derselbe Träger-Virus verwendet, um das genetische Material in die Muskeln zu bringen – offenbar mit gefährlichen Nebenwirkungen.