Todesfälle: Schwerer Rückschlag für Gentherapie

Sarepta kündigte Entlassungen an, will ein Drittel seiner Belegschaft streichen. Gleichzeitig flammen in den USA heftige Diskussionen auf: Hat die Firma Warnsignale ignoriert? Oder war der Schritt in die Hochrisiko-Forschung notwendig, um überhaupt Fortschritte zu erzielen? Klar ist: Die Gentherapie steht an einem Wendepunkt – zwischen medizinischer Revolution und Vertrauenskrise.