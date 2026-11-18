Stürmische Zeiten wollen die Roten in Spittal hinter sich lassen und sich mit einem „starkem Team“ auf die Zukunft und die bevorstehende Gemeinderatswahl konzentrieren.
Mit unruhigen Zeiten hatte die SPÖ Spittel in den vergangenen Monaten zu kämpfen. Schließlich haben langjährige Mitglieder den Roten den Rücken gekehrt. Doch diese Phase wollen die Sozialdemokraten hinter sich lassen und mit frischem Wind in die Zukunft starten.
Neues Team
Dafür holte der Vizebürgermeister Roland Mathiesl elf neue Kandidaten an Bord, die das bisherige Team ergänzen. „Jung und Alt, Frauen und Männer, erfahrene Kräfte und neue Gesichter wollen gemeinsam die Zukunft der Bezirksstadt gestalten“, freut sich Mathiesl, der sich im Februar der Bürgermeisterwahl stellen wird. „Die vergangenen Monate waren turbulent. Manchmal braucht es neue Zutaten, damit etwas richtig Gutes entstehen kann.“
Leistbares Wohnen, beste Bildung, starke Vereine
Die Ziele der Partei: eine lebendige Innenstadt mit aktivem Innenstadtmanagement, beste Bildungs- und Betreuungschancen für Kinder, vernünftige Verkehrspolitik, leistbares Wohnen, mehr Lebensqualität und starke Vereine. Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden werden forciert.
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