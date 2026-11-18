Neues Team

Dafür holte der Vizebürgermeister Roland Mathiesl elf neue Kandidaten an Bord, die das bisherige Team ergänzen. „Jung und Alt, Frauen und Männer, erfahrene Kräfte und neue Gesichter wollen gemeinsam die Zukunft der Bezirksstadt gestalten“, freut sich Mathiesl, der sich im Februar der Bürgermeisterwahl stellen wird. „Die vergangenen Monate waren turbulent. Manchmal braucht es neue Zutaten, damit etwas richtig Gutes entstehen kann.“