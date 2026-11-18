Nach einer Schussabgabe mit einer Schreckschusspistole standen am Dienstagabend in Villach mehrere Polizeistreifen, Cobra und SIG im Einsatz. Ein 39-Jähriger wurde festgenommen.
Filmreife Szenen spielten sich am Dienstagabend in Villach ab: Gegen 19.20 Uhr kam es in der Villacher Innenstadt zu einem Streit zwischen einem 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen und einem 42-jährigen Villacher. Die Auseinandersetzung eskalierte – der 39-Jährige griff zu einer Schreckschusspistole und feuerte einen Schuss ab.
„Es kam dabei auch zu Handgreiflichkeiten, wobei das Opfer leicht verletzt wurde“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall, woraufhin Polizeistreifen ausrückten. Auch die Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) wurden alarmiert.
Fahndung nach weiteren möglichen Tatverdächtigen
Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. „Da der Sachverhalt äußerst unklar war, wurde zunächst eine örtliche Fahndung nach ev. weiteren Tatverdächtigen, an der mehrerer Polizeistreifen beteiligt waren, eingeleitet“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.
Diese verlief jedoch negativ und wurde nach etwa einer halben Stunde eingestellt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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