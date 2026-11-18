Filmreife Szenen spielten sich am Dienstagabend in Villach ab: Gegen 19.20 Uhr kam es in der Villacher Innenstadt zu einem Streit zwischen einem 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen und einem 42-jährigen Villacher. Die Auseinandersetzung eskalierte – der 39-Jährige griff zu einer Schreckschusspistole und feuerte einen Schuss ab.