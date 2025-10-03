Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit unter Experten:

Warum ein Sanitäter nicht gleich ein Sanitäter ist

Niederösterreich
03.10.2025 11:00
Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer verteidigt die geplante Streichung der Notarztstützpunkte.
Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer verteidigt die geplante Streichung der Notarztstützpunkte.(Bild: Imre Antal)

Nur 21 Notarztstellen von 32 sollen in Niederösterreich laut stark umstrittenen Gesundheitspakt übrig bleiben. Das Loch sollen Sanitäter füllen – wie das auch kein Problem in anderen Ländern wäre, heißt es. Darüber gehen die Meinungen der Experten aber meilenweit auseinander. 

0 Kommentare

Einen Mangel an Notärzten gibt es jetzt schon. Die seit einigen Jahren spezialisierte Notarztausbildung ist zudem nur jener der Anästhesisten ähnlich. Diese fehlen aber auch schon in den Spitälern und sorgen mitunter für Listen mit Tausenden Niederösterreichern, die lange auf eine Operation warten müssen, wie die „Krone“ mehrmals berichtete.

86 Standorte mit Notfallsanitätern
Das ist auch ein Grund, warum sich Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, der an dem NÖ Gesundheitspakt führend mitgearbeitet hat, für den radikalen Kahlschlag der Stützpunkte einsetzt. Dafür sollen in Niederösterreich an 86 Standorten speziell ausgebildete Sanitäter – diese dürfen Medikamente verabreichen und Nadeln setzen – in Rettungswagen ausfahren. Laut Fohringer genügt dafür die weniger als 1000 Stunden umfassende Ausbildung. Dreiviertel dieser Sanitäter arbeiten bereits in den Stützpunkten, sagt er.

Haushohe Unterschiede bei Ausbildung
Im Gesundheitspakt ist aber eigentlich eine viel höhere Ausbildung vorgesehen. Dies sei ein bundesweites Thema, dass man in NÖ gar nicht lösen könne, entgegnet Fohringer. „Wir unterstützen aber diese Forderung“, erklärt er Kritikern.

Viele Experten aus weiten Teilen des Landes widersprechen dem Zugang des Gesundheitsplans. Denn ein Notarzt bleibe ein Notarzt, ein Sanitäter könne nur eine Check-Liste abarbeiten. Alleine in der Diagnostik – wenn sich der Zustand des Patienten rasch verändert – könne ein Notfallsanitäter nicht viel tun. Die viel zitierten „Paramedics“ anderer Länder seien dabei nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch meilenweit vorne.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
235.218 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
210.374 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
179.470 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
823 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
759 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf