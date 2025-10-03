Warum ein Sanitäter nicht gleich ein Sanitäter ist

86 Standorte mit Notfallsanitätern

Das ist auch ein Grund, warum sich Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, der an dem NÖ Gesundheitspakt führend mitgearbeitet hat, für den radikalen Kahlschlag der Stützpunkte einsetzt. Dafür sollen in Niederösterreich an 86 Standorten speziell ausgebildete Sanitäter – diese dürfen Medikamente verabreichen und Nadeln setzen – in Rettungswagen ausfahren. Laut Fohringer genügt dafür die weniger als 1000 Stunden umfassende Ausbildung. Dreiviertel dieser Sanitäter arbeiten bereits in den Stützpunkten, sagt er.