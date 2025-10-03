Warum ein Sanitäter nicht gleich ein Sanitäter ist

Nur 21 Notarztstellen von 32 sollen in Niederösterreich laut stark umstrittenen Gesundheitspakt übrig bleiben. Das Loch sollen Sanitäter füllen – wie das auch kein Problem in anderen Ländern wäre, heißt es. Darüber gehen die Meinungen der Experten aber meilenweit auseinander.
Einen Mangel an Notärzten gibt es jetzt schon. Die seit einigen Jahren spezialisierte Notarztausbildung ist zudem nur jener der Anästhesisten ähnlich. Diese fehlen aber auch schon in den Spitälern und sorgen mitunter für Listen mit Tausenden Niederösterreichern, die lange auf eine Operation warten müssen, wie die „Krone“ mehrmals berichtete.
86 Standorte mit Notfallsanitätern
Das ist auch ein Grund, warum sich Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, der an dem NÖ Gesundheitspakt führend mitgearbeitet hat, für den radikalen Kahlschlag der Stützpunkte einsetzt. Dafür sollen in Niederösterreich an 86 Standorten speziell ausgebildete Sanitäter – diese dürfen Medikamente verabreichen und Nadeln setzen – in Rettungswagen ausfahren. Laut Fohringer genügt dafür die weniger als 1000 Stunden umfassende Ausbildung. Dreiviertel dieser Sanitäter arbeiten bereits in den Stützpunkten, sagt er.
Haushohe Unterschiede bei Ausbildung
Im Gesundheitspakt ist aber eigentlich eine viel höhere Ausbildung vorgesehen. Dies sei ein bundesweites Thema, dass man in NÖ gar nicht lösen könne, entgegnet Fohringer. „Wir unterstützen aber diese Forderung“, erklärt er Kritikern.
Viele Experten aus weiten Teilen des Landes widersprechen dem Zugang des Gesundheitsplans. Denn ein Notarzt bleibe ein Notarzt, ein Sanitäter könne nur eine Check-Liste abarbeiten. Alleine in der Diagnostik – wenn sich der Zustand des Patienten rasch verändert – könne ein Notfallsanitäter nicht viel tun. Die viel zitierten „Paramedics“ anderer Länder seien dabei nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch meilenweit vorne.
