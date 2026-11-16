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Notarzt-Debatte

„Ersatzmaßnahmen gibt es nur auf dem Papier“

Niederösterreich
16.11.2026 09:00
Für Donnerstag ist eine Demo der Schließungsgegner vor dem Landhaus in St. Pölten geplant.
Für Donnerstag ist eine Demo der Schließungsgegner vor dem Landhaus in St. Pölten geplant.(Bild: P. Huber)
Porträt von Petra Weichhart
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Petra Weichhart und Lukas Lusetzky

Die Debatte rund um die Schließung von Notarzt-Stützpunkten in Niederösterreich wird immer mehr zum politischen Streitball. Anfang der Woche wird der Rohentwurf präsentiert und präzisiert.

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Nachdem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Sonntag in der „Krone“ ein Machtwort sprach und sich in der Debatte um die Notarzt-Stützpunkte klar an die Seite der Rettungsorganisationen stellte, melden sich nun Vertreter der SPÖ zu Wort.

So erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich angesichts der Diskussion um die finanzielle Ausstattung der Rettungsorganisationen: „Wer Tag und Nacht für unsere Sicherheit ausrückt, verdient Respekt – vor allem aber ehrliche Unterstützung. Unehrlich ist es, wenn die ÖVP die Finanzierung der Rettungsorganisationen als Hebel missbraucht, um die Schließung eines Drittels aller Notarzt-Stützpunkte in NÖ zu erzwingen. Das sind gefährliche parteipolitische Manöver: Viele der von der schwarz-blauen Koalition angekündigten Ersatzmaßnahmen existieren bis heute nur auf dem Papier. Solange das so bleibt, stellt sich die SPÖ NÖ gegen jede Schließung ohne funktionierenden Ersatz.“

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Rohfassung werde noch präzisiert
Montagvormittag wird es die Stellungnahme zum Entwurf der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) geben, bei der etwaige Fragen diskutiert werden, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Eva Prischl. Am Dienstag werde es auf Wunsch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der Regierung präsentiert.

Zitat Icon

Wir laden alle ein, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die die notärztliche Versorgung dauerhaft und rechtssicher garantiert.

SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich

Bild: SPÖ NÖ

Dabei handle es sich allerdings um eine erste Rohfassung, die noch Präzisierung brauchen werde. Und: „Wir warten gespannt auf die Ergebnisse, ob ein Umsetzungshindernis vorliegt“, heißt es aus dem Büro der Landesrätin weiter.

„Versorgung dauerhaft und rechtssicher garantieren“
Hergovich betont dabei: „Wir laden alle Parteien und natürlich die Rettungsorganisationen ein, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die die Sorgen der Bevölkerung ernst nimmt und die notärztliche Versorgung dauerhaft und rechtssicher garantiert.“

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