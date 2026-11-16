„Ersatzmaßnahmen gibt es nur auf dem Papier“

So erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich angesichts der Diskussion um die finanzielle Ausstattung der Rettungsorganisationen: „Wer Tag und Nacht für unsere Sicherheit ausrückt, verdient Respekt – vor allem aber ehrliche Unterstützung. Unehrlich ist es, wenn die ÖVP die Finanzierung der Rettungsorganisationen als Hebel missbraucht, um die Schließung eines Drittels aller Notarzt-Stützpunkte in NÖ zu erzwingen. Das sind gefährliche parteipolitische Manöver: Viele der von der schwarz-blauen Koalition angekündigten Ersatzmaßnahmen existieren bis heute nur auf dem Papier. Solange das so bleibt, stellt sich die SPÖ NÖ gegen jede Schließung ohne funktionierenden Ersatz.“