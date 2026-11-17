Vor 200 Jahren wurde sie Frankreich erfunden: Soeben ging in Paris die Messe „Paris Photo“ zu Ende und in der Bourse de Commerce lässt sich das Medium vor seinen Ikonen bestaunen.
Die Wiege der Fotografie steht bekanntlich in Frankreich: Im Frühherbst 1826 gelang Joseph Nicéphore Niépce das erste dauerhafte Foto mit seinem acht Stunden belichteten Blick aus dem Arbeitszimmer. 1839 schuf Louis Daguerre das erste kommerziell genutzte fotografische Verfahren.
Dass man auch in Wien der Fotografie essenziell auf die Sprünge half, ist kaum bekannt: 1840 verkürzte das Porträtobjektiv von Joseph Petzval dank hoher Lichtstärke die Belichtungszeiten enorm, Johann Christoph Voigtländer baute dazu 1841 die erste Metall-Daguerreotyp-Kamera.
Heute kümmern sich hier vor allem Private um das Medium, während seltsame städtische Gründungen am Stadtrand eher unbemerkt agieren.
Begeistertes Publikum und lange Schlangen
Paris ist anders. Hier bereitet man dem Medium ein Fest. Alljährlich mit der „Paris Photo“ im prachtvollen Grand Palais. Rund 245 Aussteller aus 38 Ländern, davon 199 Galerien sowie 48 Verlage präsentierten heuer Fotos, Fotobücher, Publikationen. Von Arbeiten aus der Frühzeit bis zu den insgesamt im Trend liegenden zeitgenössischen Kunstpositionen, die mit dem Medium Foto agieren, waren in Überfülle zu finden. Das Publikum strömte bis Sonntag zahlreich.
Aus Österreich waren zwei Vertreter vor Ort: Der Galerist Gregor Podnar aus Wien, der die Zeitgenossen Ion Grigorescu und B. Wurtz zum strengen, aber sehr konzisen und ansprechenden Paarlauf vereinte. Und in der Mediensektion stellten Pia Draskovits und Nela Eggenberger ihr neu gegründetes „P.IN.E.A“-Fotomagazin vor, das in anspruchsvoller, optisch wie inhaltlich hochwertig gelungener Form und Zweisprachigkeit im Grand Palais auf das passende internationale Publikum traf.
Das stand dann auch in langen Schlangen vor der Bourse de Commerce, der alten Warenbörse, die Japans Architekturmeister Tadao Andō für Luxuskonzern-Milliardär François Pinault zum atemberaubenden Kunstbau umgewandelt hat.
Unter dem Titel „Remeber Me“ versucht man bis 18. Jänner mit Foto-Ikonen aus der Sammlung Pinault einen Überblick über das 200-jährige Medium zu geben. Von Gustave Le Grays Schiffsflotte Napoleons, über Rudolf Koppitz’ Bewegungsstudie, Man Rays Experimenten oder Cindy Shermans Verkleidungsspielen, bis zu Annie Leibovitz’ Whoopy Goldberg im Milchbad. So schürt man Begeisterung für Fotografie!
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