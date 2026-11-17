Das stand dann auch in langen Schlangen vor der Bourse de Commerce, der alten Warenbörse, die Japans Architekturmeister Tadao Andō für Luxuskonzern-Milliardär François Pinault zum atemberaubenden Kunstbau umgewandelt hat.

Unter dem Titel „Remeber Me“ versucht man bis 18. Jänner mit Foto-Ikonen aus der Sammlung Pinault einen Überblick über das 200-jährige Medium zu geben. Von Gustave Le Grays Schiffsflotte Napoleons, über Rudolf Koppitz’ Bewegungsstudie, Man Rays Experimenten oder Cindy Shermans Verkleidungsspielen, bis zu Annie Leibovitz’ Whoopy Goldberg im Milchbad. So schürt man Begeisterung für Fotografie!