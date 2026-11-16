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Milliardenlücke

Großteil der Lohnsteuer fließt wieder in Pensionen

Wirtschaft
16.11.2026 19:11
Bis Mitte November kommen 34 Milliarden Euro aus dem Budget ins Pensionssystem, um den ...
Bis Mitte November kommen 34 Milliarden Euro aus dem Budget ins Pensionssystem, um den Bevölkerungswandel auszugleichen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

In diesem Jahr kommen schon 34 Milliarden Euro aus dem Budget ins Pensionssystem, weil das Geld aus dem Umlageverfahren nicht reicht. Die Ausgaben sind in zehn Jahren um fast 80 Prozent gestiegen.

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Exakt 34,1 Milliarden Euro groß ist der Betrag, den der Staat dem Pensionssystem dieses Jahr zuschießen muss. Das heißt: Umgerechnet fließen die gesamten Lohnsteuereinnahmen des Bundes bis 17. November in die Finanzierung der Ruhestandsbezüge. Erst danach können damit andere Ausgaben wie beispielsweise Schulen oder Straßen finanziert werden. Das rechnet die Denkfabrik Agenda Austria mit dem „Tag der Pensionslücke“ für das Jahr 2026 vor.

Die Lücke ist in den vergangenen zehn Jahren von 19 Milliarden (8. Oktober) auf 34,1 Milliarden ...
Die Lücke ist in den vergangenen zehn Jahren von 19 Milliarden (8. Oktober) auf 34,1 Milliarden Euro (17. November) gewachsen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Generationenvertrag gerät immer mehr ins Wanken
Grund dafür ist der demografische Wandel und das folglich immer schlechter funktionierende Pensionsumlageverfahren. Die hohe Differenz zwischen Beiträgen und Auszahlungen kommt zustande, weil die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer zunehmend in Pension gehen, während weniger Menschen im Erwerbsalter nachkommen, um die Pensionen im Umlagesystem zu finanzieren.

Laut einer Berechnung der VBV Pensionskasse zahlten 1950 noch sechs Erwerbstätige für eine Person im Ruhestand in die Pensionsversicherung ein. 2021 waren es nur noch drei.

Agenda will Antrittsalter an Lebenserwartung knüpfen
Um die langfristige Finanzierung zu sichern, pocht Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera auf eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sowie eine anschließende Kopplung an die steigende Lebenserwartung. „Es braucht eine Strukturreform und die Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters für Frauen und Männer auf 67 Jahre, weil die Lebenserwartung jährlich um etwa drei Monate steigt“, erklärt er.

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Vor zehn Jahren lag der Stichtag, ab dem die Lohnsteuereinnahmen rechnerisch ausschließlich die Pensionslücke deckten, mit 19 Milliarden Euro noch am 8. Oktober. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sieht den Vorschlag kritisch, da „Menschen mit niedrigerem Einkommen eine geringere Lebenserwartung haben und somit auch kürzer die Pension beziehen.“

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