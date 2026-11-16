Großteil der Lohnsteuer fließt wieder in Pensionen

Exakt 34,1 Milliarden Euro groß ist der Betrag, den der Staat dem Pensionssystem dieses Jahr zuschießen muss. Das heißt: Umgerechnet fließen die gesamten Lohnsteuereinnahmen des Bundes bis 17. November in die Finanzierung der Ruhestandsbezüge. Erst danach können damit andere Ausgaben wie beispielsweise Schulen oder Straßen finanziert werden. Das rechnet die Denkfabrik Agenda Austria mit dem „Tag der Pensionslücke“ für das Jahr 2026 vor.