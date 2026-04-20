Bombendrohung: Mittelschule Frauenkirchen geräumt

Die Serie von Bombendrohungen im Burgenland geht weiter. Dieses Mal betroffen: die Mittelschule in Frauenkirchen. Das Gebäude wurde evakuiert, derzeit läuft ein Polizeieinsatz mit Spürhunden.
Es ist nicht zum ersten Mal, dass die Mittelschule Frauenkirchen wegen einer Drohung geräumt werden muss. Heute, kurz nach 12 Uhr, hieß es erneut, dass Schüler und Pädagogen wegen eines „sicherheitsrelevanten Vorfalls“ das Gebäude zu verlassen haben.
Derzeit läuft ein Polizeieinsatz, das Gebäude wurde großräumig gesperrt. Nach Angaben der Bildungsdirektion sind auch Spürhunde im Einsatz.
Die Landespolizeidirektion Burgenland teilte auf Nachfrage mit, dass die Ermittlungen im Gang sind.
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