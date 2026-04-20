Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spürhunde im Einsatz

Bombendrohung: Mittelschule Frauenkirchen geräumt

Burgenland
20.04.2026 13:46
Schön öfter kam es in burgenländischen Schulen zu Drohungen. Aktuell läuft ein Einsatz beim ...
Schön öfter kam es in burgenländischen Schulen zu Drohungen. Aktuell läuft ein Einsatz beim Schulzentrum in Frauenkirchen(Bild: Titz)
Porträt von Carina Fenz
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Carina Fenz und Charlotte Barbara Titz

Die Serie von Bombendrohungen im Burgenland geht weiter. Dieses Mal betroffen: die Mittelschule in Frauenkirchen. Das Gebäude wurde evakuiert, derzeit läuft ein Polizeieinsatz mit Spürhunden.

0 Kommentare

Es ist nicht zum ersten Mal, dass die Mittelschule Frauenkirchen wegen einer Drohung geräumt werden muss. Heute, kurz nach 12 Uhr, hieß es erneut, dass Schüler und Pädagogen wegen eines „sicherheitsrelevanten Vorfalls“ das Gebäude zu verlassen haben. 

Lesen Sie auch:
Drei Stunden war die Neue Mittelschule Frauenkirchen gesperrt.
NMS Frauenkirchen
Nach Bombendrohung musste Schule evakuiert werden
02.02.2026

Derzeit läuft ein Polizeieinsatz, das Gebäude wurde großräumig gesperrt. Nach Angaben der Bildungsdirektion sind auch Spürhunde im Einsatz.  

Die Landespolizeidirektion Burgenland teilte auf Nachfrage mit, dass die Ermittlungen im Gang sind. 

Mehr dazu in Kürze!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
20.04.2026 13:46
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Frauenkirchen
MittelschuleBombendrohungPolizeieinsatzSchüler
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Güssing
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
7° / 17°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
7° / 17°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
7° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Wal-Drama in Ostsee
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Derzeit läuft der Großeinsatz in Itzling beim Kreisverkehr.
In Salzburg-Stadt
Bus kracht in Billa: Ein Toter, viele Verletzte!
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
245.573 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.137 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
148.959 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
742 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
710 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Wirtschaft
Gusenbauer und Co. haben noch ein größeres Problem
708 mal kommentiert
Signa-Granden: Susanne Riess-Hahn, Alfred Gusenbauer und Gründer René Benko
Mehr Burgenland
Rattengift in Babybrei
Aus Sicherheitsgründen: dm nimmt Gläser aus Regal
Klang in Farbe
„Picture your song“: Wenn Hits zu Bildern werden
Krone Plus Logo
Krimi um Babynahrung
Psychologin zu Gift-Mischer: „Wird weiter machen“
Giftkrimi um Babybrei
Appell von Ministerin: „Zögern Sie nicht …“
Golf testen am 1. Mai
Schnuppern auf der Spielwiese und ein Hobby finden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf