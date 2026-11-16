Nächster ÖFB-Offensivspieler reist frühzeitig ab

Der nächste Ausfall im ÖFB-Team! Nach der Verletzung von Yusuf Demir muss Teamchef Ralf Rangnick nun auch auf Romano Schmid verzichten. Der Mittelfeldspieler reiste aus familiären Gründen bereits vor dem abschließenden Nations-League-Spiel gegen Israel ab.
Der nächste Offensiv-Ausfall für Ralf Rangnick! Romano Schmid musste aus familiären Gründen vorzeitig abreisen und reiht sich damit in eine lange Liste von Spielern ein, die dem ÖFB-Team in der Nations League fehlen. Patrick Wimmer, Carney Chukwuemeka und Marco Grüll verpassten die Partien gegen Irland und Israel verletzungsbedingt. Auch Ersatzmann Yusuf Demir, der am Dienstag eigentlich von Beginn an auflaufen sollte, fällt nach einer Knieverletzung aus dem Training aus.
Drei mögliche Debütanten
Österreich steht bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Israel als Gruppensieger fest und hat zum zweiten Mal den Aufstieg in die Liga A geschafft. Damit bietet sich dem Teamchef die Gelegenheit, frischen Kräften eine Chance zu geben. „Schön langsam gehen uns die Zehner aus, deswegen müssen wir da ein bisschen out of the box denken“, meinte Rangnick vor dem Abflug nach Debrecen, wo das ÖFB-Team auf Israel treffen wird.
LASK-Goalie Lukas Jungwirth steht vor seinem Startelfdebüt im Nationalteam. Auch Sturm-Juwel Luca Weinhandl soll mit gerade einmal 17 Jahren erstmals von Beginn an auflaufen. Zudem könnte der erst während des Lehrgangs zum A-Team gestoßene 19-jährige Yanik Spalt gegen Israel seine Chance bekommen.
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