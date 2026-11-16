Nächster ÖFB-Offensivspieler reist frühzeitig ab

Drei mögliche Debütanten

Österreich steht bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Israel als Gruppensieger fest und hat zum zweiten Mal den Aufstieg in die Liga A geschafft. Damit bietet sich dem Teamchef die Gelegenheit, frischen Kräften eine Chance zu geben. „Schön langsam gehen uns die Zehner aus, deswegen müssen wir da ein bisschen out of the box denken“, meinte Rangnick vor dem Abflug nach Debrecen, wo das ÖFB-Team auf Israel treffen wird.