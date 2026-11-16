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Nichts los im Zentrum

Kampf gegen Leerstand: Dornbirn befragt Betriebe

Chronik
16.11.2026 07:25
Blick über die Dornbirner Innenstadt.
Blick über die Dornbirner Innenstadt.(Bild: mathis.studio)

Seit Februar 2024 arbeitet Dornbirn an einem Masterplan für die Innenstadt. Um gegen Leerstände vorzugehen, startete die Gemeinde nun eine große Umfrage unter den Betrieben. Handel, Gastronomie und Dienstleister sollen dabei helfen, das Zentrum noch attraktiver zu machen.

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Lange Jahre galt Dornbirns Innenstadt als das lebendigste Zentrum Vorarlbergs, doch diese Zeiten sind vorbei. Es hat sich eine gewisse Tristesse breitgemacht: Das Nachtleben ist so aufregend wie in einem Luftkurort, mehrere einst legendäre Bars und Clubs haben geschlossen oder sind abgewandert. Ähnlich verhält es sich mit den Geschäftslokalen, der zunehmende Leerstand ist augenscheinlich.  

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Wo drückt der Schuh
Jüngst wurden alle lokalen Dienstleister, Einzelhändler und Gastronomen angeschrieben, um freiwillig und anonym an einer schriftlichen Befragung teilzunehmen. Ziel ist es, herauszufinden, wo der Schuh am meisten drückt und mit welchen Herausforderungen die Wirtschaftstreibenden zu kämpfen haben. Wichtige Themenfelder sind dabei die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Zufriedenheit mit dem Standort sowie die Zahl der Kunden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Umfrage liegt auf den Öffnungszeiten, zudem sollen die Unternehmer bewerten, wie stark sich der wachsende Onlinehandel auf ihre Geschäfte auswirkt. 

Zentrum wird aufgehübscht
Ebenfalls Teil des städtischen Masterplans ist die optische Aufwertung der öffentlichen Flächen. Erste bauliche Schritte wurden bereits in der Marktstraße, der Viehmarktstraße sowie der Moosmahdstraße gesetzt. Zudem ist der Klostergarten neu gestaltet worden. Dieses Bündel an Maßnahmen soll das gesamte Zentrum aufwerten und die derzeit etwas verwaisten Einkaufsstraßen wieder mit neuem Leben füllen. 

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