Kampf gegen Leerstand: Dornbirn befragt Betriebe

Wo drückt der Schuh

Jüngst wurden alle lokalen Dienstleister, Einzelhändler und Gastronomen angeschrieben, um freiwillig und anonym an einer schriftlichen Befragung teilzunehmen. Ziel ist es, herauszufinden, wo der Schuh am meisten drückt und mit welchen Herausforderungen die Wirtschaftstreibenden zu kämpfen haben. Wichtige Themenfelder sind dabei die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Zufriedenheit mit dem Standort sowie die Zahl der Kunden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Umfrage liegt auf den Öffnungszeiten, zudem sollen die Unternehmer bewerten, wie stark sich der wachsende Onlinehandel auf ihre Geschäfte auswirkt.