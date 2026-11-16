Aschenbecherreste sorgten für Großeinsatz

Am Sonntagmittag sorgte eine starke Rauchentwicklung in einem Lustenauer Wohnhaus für einen Einsatz der Rettungskräfte. Nachdem jemand einen Aschenbecher in einem Plastikeimer entleert hatte, fing dieser an zu brennen. Der Einsatz fand ein schnelles und glimpfliches Ende.
Gegen 12.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Raiffeisenstraße gerufen. Im Untergeschoss einer Mehrparteienanlage hatte sich dichter Qualm ausgebreitet. Die Bewohner der Anlage hatten diese bereits verlassen, ehe die ersten Einsatzfahrzeuge vor Ort eintrafen.
Brand rasch gelöscht
Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen sowie 30 Einsatzkräften ausgerückt war, hatte die Situation rasch unter Kontrolle: Schon nach wenigen Minuten wurde „Brand aus“ gegeben.
Als Brandquelle wurde ein Kunststoffeimer ausgemacht, in dem kurz zuvor die noch glimmenden Reste aus einem Aschenbecher entleert worden waren.
Keine Verletzten
Glücklicherweise kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden. Außer dem verschmorten Eimer entstand kein weiterer Sachschaden. Nachdem die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten ausreichend belüftet hatten, durften alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
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