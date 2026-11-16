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Konzertkritik

Nigel Kennedy, ein genialer Musikclown

Menschen
16.11.2026 05:00
Archivbild.
Archivbild.(Bild: Günther Gröger)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Die Bregenzer Meisterkonzerte feiern heuer 40 Jahre ihres Bestehens, Stargeiger Nigel Kennedy wird 70. Eine ideale Kombination? Nicht alle im Publikum fanden das. 

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Der Brite Nigel Kennedy stürmte 1989 die Charts mit seiner Einspielung Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Seither wird er, der bei Yehudi Menuhin, aber auch bei Stéphane Grappelli ausgebildet wurde, als „Popstar der Klassik“ bezeichnet. So wie sein Zugang zur Musik einzigartig ist, so ist es auch sein Äußeres. Im ersten Teil immerhin mit Brokatjacke, nach der Pause mit offenem Sommerhemd, bricht er mit dem Dresscode klassischer Konzerte. Weiße Turnschuhe trug schon Friedrich Gulda vor 30 Jahren bei den Bregenzer Meisterkonzerten, und Kennedys Jogginghose bedeutet keineswegs, dass er „die Kontrolle über sein Leben verloren hat“.

Nichts von seinem Können verlernt
Überhaupt nicht, denn Geige spielen kann er besser denn je, und immer wieder setzt er sich auch an den rotlackierten Flügel und begleitet seine ebenfalls famosen Musiker. Vor allem ist da die Cellistin Beata Urbanek-Kalinowska, dann der Kontrabassist Mike Parker und der Schlagzeuger Bartosz Kolodziejski. Sie begleiteten Nigel Kennedy auch beim letzten Programmpunkt, der als Vivaldis „Sommer“ angekündigt war, wobei dann nur der dritte, sehr rasante Satz gespielt wurde.

Eine klassische One-Man-Show
Überhaupt lief der ganze Abend auf eine One-Man-Show hinaus, mit unverstärkter Moderation auf Englisch, mit einer eher simplen Lichtshow und mit viel Virtuosität, etwa bei Bachs Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier in C-Dur. Denn eine vierstimmige Fuge auf der Geige darzustellen, kommt eher als sportive Leistung herüber, denn als musikalisches Ereignis. Letzteres gab es jedoch auch, etwa mit dem irischen Lied, das die Zugabe bildete und das einem mit seiner innigen Melodie für den Heimweg im Sinn blieb. Ebenfalls großartig war Kennedys Eigenkomposition „Solitude“. Drei weitere Kompositionen Kennedys präsentierten sich als ausgedehnte Nummern im jazzigen Stil, mit minimalistischen Motivwiederholungen, mit denen lange Steigerungen aufgebaut wurden. Hier saß der Irokese am Klavier. Jawohl, seine charakteristische Frisur hat er noch immer, wenn auch ergraut, was seiner Bühnenpräsenz keinen Abbruch tut.

Sehr starker Bezug zu Polen
Kompositionen von George Gershwin und Ryuishi Sakamoto in Arrangements von Kennedy, sowie ein Werk des polnischen Jazzers Krzysztof Komeda und die unverwüstliche „Passacaglia“ von Händel in der Fassung von Johan Halvorsen rundeten das Programm ab. Bei Letzterer brillierte einmal mehr Beata Urbanek-Kalinowska. Der starke Polenbezug in Besetzung und Programm erklärt sich damit, dass Nigel Kennedy in Krakau lebt und mit einer Polin verheiratet ist. Hingegen bleibt die Frage offen, warum ein gestreifter Strickschal am Klavier hing.

Das Publikum im ausverkauften Festspielhaus reagierte gespalten. Ein Teil spendete Standing Ovations, viele andere blieben demonstrativ sitzen.

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