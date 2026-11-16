Nigel Kennedy, ein genialer Musikclown

Eine klassische One-Man-Show

Überhaupt lief der ganze Abend auf eine One-Man-Show hinaus, mit unverstärkter Moderation auf Englisch, mit einer eher simplen Lichtshow und mit viel Virtuosität, etwa bei Bachs Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier in C-Dur. Denn eine vierstimmige Fuge auf der Geige darzustellen, kommt eher als sportive Leistung herüber, denn als musikalisches Ereignis. Letzteres gab es jedoch auch, etwa mit dem irischen Lied, das die Zugabe bildete und das einem mit seiner innigen Melodie für den Heimweg im Sinn blieb. Ebenfalls großartig war Kennedys Eigenkomposition „Solitude“. Drei weitere Kompositionen Kennedys präsentierten sich als ausgedehnte Nummern im jazzigen Stil, mit minimalistischen Motivwiederholungen, mit denen lange Steigerungen aufgebaut wurden. Hier saß der Irokese am Klavier. Jawohl, seine charakteristische Frisur hat er noch immer, wenn auch ergraut, was seiner Bühnenpräsenz keinen Abbruch tut.