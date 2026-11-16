Nigel Kennedy, ein genialer Musikclown

Die Bregenzer Meisterkonzerte feiern heuer 40 Jahre ihres Bestehens, Stargeiger Nigel Kennedy wird 70. Eine ideale Kombination? Nicht alle im Publikum fanden das.
Der Brite Nigel Kennedy stürmte 1989 die Charts mit seiner Einspielung Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Seither wird er, der bei Yehudi Menuhin, aber auch bei Stéphane Grappelli ausgebildet wurde, als „Popstar der Klassik“ bezeichnet. So wie sein Zugang zur Musik einzigartig ist, so ist es auch sein Äußeres. Im ersten Teil immerhin mit Brokatjacke, nach der Pause mit offenem Sommerhemd, bricht er mit dem Dresscode klassischer Konzerte. Weiße Turnschuhe trug schon Friedrich Gulda vor 30 Jahren bei den Bregenzer Meisterkonzerten, und Kennedys Jogginghose bedeutet keineswegs, dass er „die Kontrolle über sein Leben verloren hat“.
Nichts von seinem Können verlernt
Überhaupt nicht, denn Geige spielen kann er besser denn je, und immer wieder setzt er sich auch an den rotlackierten Flügel und begleitet seine ebenfalls famosen Musiker. Vor allem ist da die Cellistin Beata Urbanek-Kalinowska, dann der Kontrabassist Mike Parker und der Schlagzeuger Bartosz Kolodziejski. Sie begleiteten Nigel Kennedy auch beim letzten Programmpunkt, der als Vivaldis „Sommer“ angekündigt war, wobei dann nur der dritte, sehr rasante Satz gespielt wurde.
Eine klassische One-Man-Show
Überhaupt lief der ganze Abend auf eine One-Man-Show hinaus, mit unverstärkter Moderation auf Englisch, mit einer eher simplen Lichtshow und mit viel Virtuosität, etwa bei Bachs Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier in C-Dur. Denn eine vierstimmige Fuge auf der Geige darzustellen, kommt eher als sportive Leistung herüber, denn als musikalisches Ereignis. Letzteres gab es jedoch auch, etwa mit dem irischen Lied, das die Zugabe bildete und das einem mit seiner innigen Melodie für den Heimweg im Sinn blieb. Ebenfalls großartig war Kennedys Eigenkomposition „Solitude“. Drei weitere Kompositionen Kennedys präsentierten sich als ausgedehnte Nummern im jazzigen Stil, mit minimalistischen Motivwiederholungen, mit denen lange Steigerungen aufgebaut wurden. Hier saß der Irokese am Klavier. Jawohl, seine charakteristische Frisur hat er noch immer, wenn auch ergraut, was seiner Bühnenpräsenz keinen Abbruch tut.
Sehr starker Bezug zu Polen
Kompositionen von George Gershwin und Ryuishi Sakamoto in Arrangements von Kennedy, sowie ein Werk des polnischen Jazzers Krzysztof Komeda und die unverwüstliche „Passacaglia“ von Händel in der Fassung von Johan Halvorsen rundeten das Programm ab. Bei Letzterer brillierte einmal mehr Beata Urbanek-Kalinowska. Der starke Polenbezug in Besetzung und Programm erklärt sich damit, dass Nigel Kennedy in Krakau lebt und mit einer Polin verheiratet ist. Hingegen bleibt die Frage offen, warum ein gestreifter Strickschal am Klavier hing.
Das Publikum im ausverkauften Festspielhaus reagierte gespalten. Ein Teil spendete Standing Ovations, viele andere blieben demonstrativ sitzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.