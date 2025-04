SS-Lied: Auch Gudenus gewann gegen „Standard“

Begräbnis als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt war ein Begräbnis eines Burschenschafters, der am 27. September 2024 am Hernalser Friedhof zu Grabe getragen worden war. Dabei wurde auf dessen Wunsch hin das Lied „Wenn alle untreu werden“ intoniert. Ein Video davon wurde dem „Standard“ zugespielt, der in weiterer Folge berichtete, die bei der Trauerfeier anwesenden FPÖ-Politiker Martin Graf, Harald Stefan und Norbert Nemeth sowie Gudenus hätten sich nicht entfernt, obwohl am offenen Grab das sogenannte „SS-Treuelied“ gesungen worden sei.