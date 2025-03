Wende bei Rekord-Klage gegen Ex-Spitzenpolitiker

Gelder in zweistelliger Millionenhöhe abgezweigt

Es geht um den Vorwurf, Gelder abgezweigt und Anleger, Kunden sowie auch Behörden getäuscht zu haben. Zudem seien falsche Finanzberichte übermittelt und Einlagen der Bank in zweistelliger Millionenhöhe abgezweigt worden. Letztlich seien 750 Millionen Euro verloren gegangen, nachdem die Behörde in Dominica die Bank zugedreht und die US-Börsenaufsicht den Handel mit den Papieren gestoppt hatte.