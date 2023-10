Naturparadies zwischen zwei Ländern

Die Herbstzeitlose ist die bekannteste Pflanzenart aus der circa 100 Arten umfassenden Familie der Zeitlosengewächse. Die kleine Blume blüht vom Spätsommer bis in den Herbst hinein und ist in Europa weit verbreitet. Sie kann gelegentlich mit herbstblühenden Krokussen verwechselt werden. Die Herbstzeitlose wächst vor allem in feuchten, nährstoffreichen Wiesen sowie an Böschungen, bevorzugt an sonnigen sowie halbschattigen Standorten. Doch auch in lichten Auwäldern kann man auf sie stoßen. Pro Exemplar werden ein bis fünf Blüten gebildet, die meist blassrosa bis violett (selten weiß) gefärbt sind. Die Bestäubung erfolgt hauptsächlich durch Insekten (Bienen, Fliegen), aber auch Selbstbestäubung ist möglich. Alle Teile der Pflanze enthalten das stark giftige Alkaloid Colchicin. Der höchste Gehalt befindet sich in der Blüte.