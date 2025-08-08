Alpenidylle zwischen Hittisau und Allgäu

Mädesüß, auch als Wiesenkönigin oder Spierstaude bekannt, ist eine heimische Wildpflanze aus der Familie der Rosengewächse, die vor allem auf feuchten Wiesen, an Bachufern und in Gräben wächst. Mit ihren filigranen, cremeweißen Blütenständen, die einen süßlichen, mandelartigen Duft verströmen, war sie früher ein beliebtes Mittel zur Raum- und Bieraromatisierung – daher stammt vermutlich auch der Name „Mädesüß“ (von „Met-süß“, also süßender Zusatz für Met). Schon in der Volksheilkunde wurde sie aufgrund ihrer schmerzlindernden und entzündungshemmenden Wirkung bei Rheuma, Gicht und Erkältungskrankheiten verwendet. Besonders bemerkenswert ist, dass Mädesüß Salicylate enthält – Stoffe, die chemisch mit der Acetylsalicylsäure (Aspirin) verwandt sind. Tatsächlich war Mädesüß (neben der Weidenrinde) eine der Pflanzen, auf deren Basis Acetylsalicylsäure im 19. Jahrhundert erstmals isoliert wurde. Ökologisch spielt Mädesüß eine wichtige Rolle als Insektenweide: Besonders Schwebfliegen und Käfer werden von dem intensiven Duft der Blüten angezogen. Auch für naturnahe Gärten ist die Staude sehr attraktiv und nützlich.